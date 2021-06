OneDrive wil Google Foto's evenaren met nieuwe feature - Apparata

Microsoft OneDrive gaat de directe concurrentie met het betaalde Google Foto’s aan door een nieuwe editing-feature te introduceren.

Sinds Google Foto’s niet meer gratis is, moeten gebruikers ergens anders al hun kiekjes opslaan. We suggereerden eerder al een hoop alternatieven die vooral vanwege al dan niet onbeperkte opslagruimte handig zijn. OneDrive is daar niet per se een van, maar door een nieuwe editing-feature wordt Microsoft’s service ineens een stuk aantrekkelijker.

OneDrive introduceert editing

Vanaf het moment van schrijven is het mogelijk om foto’s in OneDrive met editingtools te monteren. Microsoft kondigt in een blogpost de eerste lading nieuwe features aan en belooft dat er in de loop van dit jaar nog meer uit zal komen.

Gebruikers kunnen onder andere foto’s in OneDrive bijsnijden, roteren en de belichting, kleur, contrast en schaduwen aanpassen. Het idee achter de editing-features is dat gebruikers direct vanuit OneDrive foto’s kunnen aanpassen en delen of opslaan. Je hoeft niet eerst Photoshop te openen om de kleuren in balans te brengen.

Google Foto’s heeft vergelijkbare tools beschikbaar voor de gebruiker. Onder het vergrootglas blijkt dat Microsoft net wat meer sliders en opties aanbiedt. Daarmee wint de dienst het eigenlijk van Google. Over de kwaliteit van de editingsoftware kun je zelf het beste oordelen. Het is in elk geval duidelijk dat beide bedrijven middels geavanceerde algoritmes een foto effectief kunnen opfleuren.

De nieuwe opties voor in-app editing zijn beschikbaar voor de webversie en Android-app van OneDrive. Vooralsnog worden alleen het JPEG- en PNG-format ondersteund. Het is niet bekend wat Microsoft nog meer in het verschiet heeft voor de dienst.