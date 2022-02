OnePlus 10 Pro heeft een structureel probleem [video]

En dat structurele probleem van de OnePlus 10 Pro is in dit geval erg letterlijk.

Wat vind jij belangrijk aan een smartphone? De snelheid? De camera? De software? Laten we het omdraaien: hoe belangrijk is het dat hij een beetje goed in elkaar steekt?

Sterktetest

Wat waarschijnlijk voor iedereen belangrijk is: dat ‘ie niet kapot gaat. Als je hem na drie jaar laat vallen en er komt een barstje in, soit. Maar smartphonefabrikanten moeten hun best doen om er wel voor te zorgen dat niet door gewone gebruikssporen ineens je telefoon kapot is.

JerryRigEverything

Gelukkig is daar YouTuber Zach Nelson, beter bekend als JerryRigEverything. Zijn smartphone-reviews gaan niet over hoe goed of slecht ze zijn, maar puur hoe sterk ze zijn. Daarvoor doet hij een aantal tests, vaak met dezelfde resultaten. Dat hebben we wel eens behandeld. Denk aan kijken hoe krasbestendig het scherm is met de hardheidsschaal van Mohs, materialentests door te krassen met een stanleymes op het frame, kijken wat een vuurtje tegen het scherm doet én de laatste en meest gevreesde test: de breektest.

OnePlus 10 Pro kan breken

Want sinds smartphones eruit zien zoals ze nu doen, denk je vaak aan een fragiel ding. Langwerpig, dun en gemaakt van glas aan de voor- en achterkant. Toch kan een aluminium of rvs frame er vaak voor zorgen dat telefoons intact blijven. Vaak wel. Want er zijn recent weinig telefoons geweest die doormidden breken, maar ze zijn er wel. Helaas voor OnePlus is het raak voor hun OnePlus 10 Pro.

Best pijnlijk om te zien: de telefoon breekt doormidden als een Lays-chipje. Toch lijkt de OnePlus 10 Pro qua vorm en structuur niet af te wijken van vele rivalen en/of voorgangers. Meestal draagt de accu deels bij aan de sterkte. Nu zit de accu net onder het punt waar de telefoon brak. Ook zit er aan beide kanten van de ‘breuklijn’ een onderbreking van het frame, denk aan een antennelijn en de volumeknop. Geen goed nieuws voor de OnePlus 10 Pro.

Nelson zegt wel dat dit om de Chinese versie van de telefoon gaat. Wellicht zijn ze nog bezig met de boel iets te versterken voordat hij wereldwijd uitgebracht wordt. En anders: ga niet op je telefoon zitten als je een OnePlus 10 Pro hebt.