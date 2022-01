OnePlus 10 Pro is officieel en Nederland komt op de tweede plaats

Voor het eerst in jaren komen wij, Europeanen, op de tweede plek te staan met de lancering van de OnePlus 10 Pro.

Normaal gesproken werd een vlaggenschip van OnePlus op meerdere plekken in de wereld tegelijk gelanceerd. Hooguit de markt in Noord-Amerika kreeg het nieuwste telefoon wat later. Maar met de nieuwe OnePlus 10 Pro is het helemaal anders. Eigen land China krijgt de voorkeur met de lancering en Europa volgt pas later. Hoe later is nog niet bekend.

OnePlus 10 Pro

De nieuwe OnePlus 10 Pro is uitgerust met een Qualcomm 8 Gen 1 processor, de tweede generatie Hasselblad camera en maar liefst 80W bedraad snelladen. Draadloos laden is met 50W ook ontzettend snel. Als we even snel een nadeel moeten noemen is het toegenomen gewicht. De 10 Pro voor de Chinese markt weegt 201 gram. Dat is vrij fors. Maar in het verleden hebben we vaker OnePlus-telefoons gezien met een gewicht van meer dan 205 gram. Het OLED scherm heeft een grootte van 6.7-inch.

Achter zit een camera-eiland, bestaande uit een 48 MP + 50 MP + 8 MP setup. De lenzen zijn afkomstig van Sony, met een tweak van Hasselblad. Het is de tweede keer dat OnePlus samenwerkt met deze partij. Dat deden ze al eerder met de 9 Series.

In China lanceert OnePlus de 10 Pro met ColorOS 12.1. Hier in Europa krijgen we straks een 10 Pro met OxygenOS 12. De lancering is op 13 januari in China. Pas later dit jaar verschijnt de nieuwste OnePlus in andere markten, waaronder Europa.