OnePlus 10 Pro review: meer van hetzelfde

Met de nieuwe OnePlus 10 Pro verzet het merk opnieuw de bakens. Maar echt heel nieuw is het allemaal niet.

Gevoelsmatig liggen de hoogtijdagen van OnePlus achter ons. Carl Pei is vertrokken en zijn eigen merk Nothing opgericht. En OnePlus is de afgelopen periode meer en meer samengesmolten met OPPO. Tel daarbij op dat de nieuwe 10 Pro eerst in thuisland China is gelanceerd en later pas naar Europa en Amerika kwam. De prioriteiten liggen duidelijk anders in vergelijking met de voorgaande vlaggenschepen van het techmerk.

Dat maakt de OnePlus 10 Pro geen mindere telefoon. Als je kijkt naar de specificaties dan snap je waarom. De 10 Pro beschikt over een 6.7-inch groot OLED scherm met Corning Gorilla Glass Victus. Het toestel zelf weegt 201 gram, wat wel oké is. Het is OnePlus in elk geval niet gelukt om de smartphone onder de 200 gram te krijgen.

Dat komt mede door de grote 5.000 mAh batterij. Deze accu kun je razendsnel opladen dankzij SUPERVOOC technologie. Bedraad gaat dit met 80W en draadloos met 50W AIRVOOC wat nog steeds belachelijk snel is. Een echte krachtpatser dus als het gaat om snelladen, deze 10 Pro. Aan de onderzijde van de telefoon zit een USB-C poort.

Aan de basis van al die kracht ligt een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor. Het beste wat de Amerikaanse chipfabrikant momenteel in huis heeft voor mobiele telefoons. De smartphone beschikt over 8 GB of 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslag. Onder het scherm zit een vingerafdrukscanner.

OnePlus levert de 10 Pro met OyxgenOS 12.1, gebaseerd op Android 12. De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren Volcanic Black, zoals ons exemplaar, of Emerald Forest.

Voor de camera’s is OnePlus wederom een samenwerking aangegaan met Hasselblad. De constructie bestaat uit een 48 MP + 50 MP + 8 MP eiland. Aan de voorzijde zit een 32 MP selfiecamera.

OnePlus heeft er mooi werk van gemaakt om het eiland net weer even wat anders weer te geven. Zo herken je gemakkelijk aan de achterkant zat het de 10 Pro betreft. Verwarren met de 9 Pro van vorig jaar doe je niet zo gauw.

Prijzen voor de OnePlus 10 Pro beginnen bij 899 euro in de kleur Volcanic Black met 128 GB opslag. Opmerkelijk genoeg moet je 100 euro extra betalen als je de smartphone in Emerald Forest wenst. Deze kleur is namelijk alleen beschikbaar op de uitvoering met 256 GB opslag. 999 euro dus.

OnePlus 10 Pro review

We hebben al de theorie achter de rug zitten. In de praktijk voor deze review voelt de OnePlus 10 Pro ouderwets vertrouwd aan. Meer van hetzelfde, zoals de titel al zegt. Het is een typisch OnePlus product. Oftewel kwalitatief, uitmuntende hardware en een prima prijskaartje.

Kudo’s voor OnePlus dat de prijs onder de 1.000 euro is gebleven, mits je voor de instapper gaat. De concurrentie is moordend en met een acceptabele prijs weet de Chinese techigant het hoofd boven water te houden. Met een prijs van meer dan 1.000 euro had de 10 Pro naar mijn mening het erg moeilijk gekregen. Net als dat de OPPO Find X5 Pro te duur is, al zeg ik het zelf.

Camera

De camera is gewoon weer ouderwets sterk. Precies wat je van OnePlus verwacht. Mooie kleuren, rijke details, maar niet het allerbeste wat er op de markt verkrijgbaar is. Onder omstandigheden met minder licht zijn de foto’s soms wat donker. Dan ontstaat er al snel ruis op het plaatje. Maar over het algemeen scoort de camera van de OnePlus 10 Pro gewoon ontzettend goed.

Conclusie

Zonder gekke verrassingen heeft OnePlus de 10 Pro gelanceerd. Het is een prima evolutie op de 9 Pro. Als ik zelf zou moeten kiezen dan is een 9 Pro met korting een goed alternatief op de 10 Pro. Want de 9 Pro komt nog goed mee, is snel zat en heeft ook een goede camera. Je levert alleen wat in op snelladen. Maar die paar minuten extra is toch ook wel een paar honderd euro minder waard, toch?

Pluspunten

Acceptabele prijs

High-end hardware

Goede camera

Minpunten