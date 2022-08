OnePlus 10T 5G: meer snelheid in alles

Een betere processor, nog sneller opladen. De OnePlus 10T 5G pakt flink uit.

Voor het eerst sinds jaren heeft OnePlus weer een fysiek evenement georganiseerd. Op dit event werd de nieuwste smartphone van het techmerk uit de doeken gedaan. De OnePlus 10T 5G. Een verbeterde versie op het huidige model, de OnePlus 10.

De 10 was al een prima model, maar met de 10T 5G zet het techbedrijf de volgende belangrijke stap. Ook maakte OnePlus meteen van de gelegenheid gebruik om OxygenOS 13 te lanceren.

OnePlus heeft de 10T uitgerust met de krachtige Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. Deze chip is onder meer uitgerust met 16 GB LPDDR5 RAM geheugen. Ook is de telefoon voorzien van het krachtigste koelsysteem ooit in een OnePlus-smartphone. Dat had de telefoon ook wel nodig. In het verleden willen OnePlus-smartphones onder extreem warme omstandigheden nog wel eens behoorlijk warm in de hand worden.

150W SUPERVOOC laden

Een ander paradepaardje van deze telefoon is het opladen. OnePlus heeft hier weer de volgende belangrijke stap weten te zetten. Het bedrijf noemt het 150W SUPERVOOC Endurance Edition. Klinkt heel speciaal, maar het komt dus neer op 150W snelladen.

In slechts 10 minuten laden kan de telefoon weer een hele dag mee. Van 1 naar 100% laden neem slechts 19 minuten in beslag. Dat is ontzettend snel opladen dus.

Verder is het scherm 6.7-inch groot en zit er een drievoudig camerasysteem van Sony op de achterkant.

Prijzen

Het ontwerp van de telefoon is typisch OnePlus en het toestel komt in de kleuren Moonstone Black- en Jade Green-kleur. De OnePlus 10T 5G begint bij 699 euro voor de 8+128GB versie. Voor de 16+256GB versie moet je €799 lappen.