OnePlus 10T brengt oude traditie terug

OnePlus kiest er weer voor om een T-model uit te brengen. De OnePlus 10T is officieel aangekondigd.

Heel even leek het of het Chinese techbedrijf OnePlus afscheid had genomen van de T-serie. Vorig jaar verscheen er immers geen T-uitvoering van de 9. Maar blijkbaar was dat een eenmalig iets. OnePlus heeft namelijk officieel bekendgemaakt dat de 10T onderweg is.

De onthulling van de 10T 5G is op 3 augustus in New York. Het is voor het eerst sinds jaren dat het techbedrijf een fysiek event organiseert. De afgelopen evenementen waren allemaal digitaal. Zoals gebruikelijk is de 10T een verbeterde versie van de eerder uitgebrachte 10. De laatste keer dat OnePlus een fysiek evenement had was met de 7T in 2019.

Wat je allemaal kunt verwachten houden ze bij OnePlus nog even geheim. Wel laat het techbedrijf los dat deze 10T uitgerust zal worden met de krachtigste chipset van Qualcomm. Namelijk de Snapdragon 8+ Gen 1. Verder komt de smartphone met OxygenOS 13.

Daarover gesproken. OxygenOS 13 komt als eerste naar de OnePlus 10 Pro. De 10T is het tweede toestel van het techbedrijf dat met de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem aan de slag gaat.

OnePlus zegt in aanloop naar de onthulling meer bekend te maken over de 10T.