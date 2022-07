OnePlus 10T staat alweer te popelen (gelekt)

Na de 10 Pro is er een nieuwe smartphone binnen de serie klaar om gepresenteerd te worden. De OnePlus 10T.

Regelmatig wijzigt het Chinese OnePlus van strategie. Dat was met de dit jaar gepresenteerde 10-Serie ook zo. Er kwam geen ‘gewoon’ instapmodel, maar meteen een topper in vorm van de OnePlus 10 Pro. Eerst gepresenteerd in thuisland China. Later kwam het toestel ook naar de rest van de wereld, waaronder Nederland.

Er is nu een nieuw model aan de horizon verschenen. Tenminste, OnePlus zelf zegt er nog niets over. Maar dankzij een lek weten we nu van het bestaan van de OnePlus 10T af. Normaal gesproken staat de T voor een verbeterde versie van een vorig model. Dat is nu een ander verhaal, aangezien er geen gewone 10 bestaat.

Het lek laat zien dat de 10T veel overeenkomsten heeft met het vlaggenschip van 2022. De informatie is afkomstig van het doorgaans betrouwbare OnLeaks.

Het toestel krijgt een geavanceerde camera en vermoedelijk een 6.7-inch E4 AMOLED display met een Full HD+ resolutie. Het is nog niet duidelijk wanneer de smartphone daadwerkelijk aangekondigd gaat worden. Verwacht een release in dit najaar. In de aanloop daarnaartoe komt er ongetwijfeld meer info naar buiten.