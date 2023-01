OnePlus 11: de geruchten

De OnePlus 11 komt nu uit in China. De release in Europa zal volgen op 7 februari 2023, volgens de fabrikant. Dit is wat we nu weten van de nieuwe editie.

Geen OnePlus 11 Pro editie

Uit de vrijgegeven screenshots weten wij dat er in eerste instantie slechts een editie van de OnePlus 11 zal uitkomen met een kostprijs in China van 3.999 yuan (omgerekend iets minder dan 600 euro). Al is deze editie dermate goed, dat hij de concurrentie met de topmodellen van giganten als Samsung en Google prima aan kan. Er zijn slechts twee varianten, een zwarte en de zilvergroene variant. Maar dit heeft slechts met het uiterlijk van het omhulsel te maken.

Flink verbeterde hardware

De laadsnelheid is met 100 watt lager dan die van de luxere OnePlus 10T, maar nog steeds heel behoorlijk, en hoger dan de Pro-editie van de OnePlus 10. De hardware heeft wel een upgrade ondergaan. Zo wordt in de OnePlus 11 de SnapDragon 8 Gen 2 van Qualcomm geplaatst: één van de allerbeste processoren voor mobiele telefoons die we in veel flagships zullen zien opduiken.

Deze chip is qua rekenkracht 35% sneller en qua grafische dataverwerking 25% sneller dan de voorganger. Ook zal deze chipset zuiniger met energie omgaan. Met 5000 mAh is de accu voldoende groot voor een dag gebruik zonder op te hoeven laden.

Camera’s weer in samenwerking met Hasselblad

Zoals gebruikelijk heeft OnePlus veel aandacht besteed aan het verbeteren van de camera’s, weer in samenwerking met de Zweedse cameramaker Hasselblad. De OnePlus 11 is voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel ultrawide camera en een 32 megapixel dubbele portretlens. Aan de achterkant komt ook een 13 kanaals kleursensor en de welbekende 16 megapixel selfiecamera aan de voorkant.

OnePlus fans zullen ook de terugkeer van de geluid aan/uit knop aan de buitenkant toejuichen. Deze is namelijk direct toegankelijk, in tegenstelling tot de softwarematige knoppen in andere Androidtelefoons, waar je eerst twee extra handelingen voor moet verrichten voordat je het storende toestel flink wat decibels lager kan zetten, is dat bij de OnePlus 11 zo gepiept.

De OnePlus 11 met OnePlus Buds Pro 2. Aangepast van OnePlus (fair use)

OnePlus Buds Pro 2

Een andere bijzondere verrassing vormen de OnePlus Buds Pro 2. Dit zijn de eerste earbuds voor Android die, net als de AirPods van Apple, 3D audio kunnen bieden. Deze earbuds zijn ook compatibel met andere Androidtelefoons. Ook deze earbuds zijn, zoals gebruikelijk met topmodellen, voorzien van noise cancelling en wel tot 48 dB.

OnePlus 11 grote sprong voorwaarts

Kortom: alle reden voor Apple, Samsung en andere grote fabrikanten om zich zorgen te maken. OnePlus heeft met deze krachtige nieuwe, en ook betaalbare, smartphone een krachtige stap genomen richting het marktleiderssegment. Meer weten? Details, weliswaar in het Chinees, vind je hier.