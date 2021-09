OnePlus 2.0: er komt geen OnePlus 9T

OnePlus kondigt een nieuwe strategie aan met de komst van OxygenOS en ColorOS 12. Dat betekent ook dat de ‘T-modellen’ van OnePlus, waaronder wat de aanstaande OnePlus 9T had moeten zijn, niet meer gaan gebeuren.

We moeten het even hebben over OnePlus. U weet wel, het merk van zo ongeveer de eerste echte ‘flagship killer’. Die tijd is min of meer achter ons, want OnePlus maakt nu zelf ook vlaggenschepen die met een flink prijskaartje komen. De OnePlus 9 is dé OnePlus, maar je hebt ook nog bijvoorbeeld de Nord.

T-modellen

Wel is er een traditie als het gaat om de vlaggenschepen. Er komt namelijk in het begin van het jaar steeds een nieuw nummer, in het geval van 2021 de OnePlus 9. Later in het jaar, zo rond waar we nu zitten, komt er een nieuw vlaggenschip die alles net even een klein beetje beter doet. Die heet altijd het getal met een T eraan vast, dus voor dit jaar OnePlus 9T. Dit is geïnspireerd op Apple en hun kleine veranderingen aan de iPhone die doorgaans ‘S’ heetten.

Geen 9T

Dat gaat vanaf nu anders. Pete Lau zet een bericht op de website van OnePlus waarin hij uitlegt wat er gaat gebeuren. Hij noemt het zelf ‘OnePlus 2.0’, waar van alles op een nieuwe manier gaat gebeuren. Eén van die nieuwe dingen is dat er een nieuw vlaggenschip aanstaande is voor 2022. Dat is niks raars, dat wordt hoogstwaarschijnlijk de OnePlus 10. De OnePlus 10 wordt het paradepaardje voor het nieuwe OS van OnePlus: OxygenOS 12. Aangezien de OnePlus 10 de eerst volgende grote nieuwe OnePlus wordt, betekent dat vrij simpel dat de OnePlus 9T overgeslagen wordt en wellicht dat de T-modellen voor altijd in de ban gedaan worden. Op zich niet gek, jaarlijkse releases van andere fabrikanten gaan ook altijd jaarlijks en niet halfjaarlijks.

Line-up

We hadden het net al even over de modellen van OnePlus naast de 9 en 9T, maar die gaan eruit zien als onderstaand. Naast de vlaggenschepen komt er ook nog een dubbele reeks Nord-toestellen, een middenklasse die R Serie gaat heten en de spotgoedkope Nord N-range.

We gaan het zien in 2022. (via OnePlus)