OnePlus 6 en 6T maken nu al de upgrade naar Android 11

Hopelijk gaat dit zonder enige problemen en kunnen OnePlus 6 en 6T fijn gebruik maken van Android 11 in vorm van OxygenOS.

Ook de oudere toestellen van OnePlus krijgen de tot op heden nieuwste versie van Android. Tot in dit najaar Android 12 verschijnt uiteraard. De OnePlus 6 verscheen in het voorjaar van 2018. De 6T een goed halfjaar later in het najaar van 2018. Ondanks het feit dat de smartphones op leeftijd raken brengt OnePlus Android 11 naar de 6 en 6T. En dat is een goede zaak.

Het is een kleine verrassing dat je nu al Android 11 kunt downloaden en installeren. Pas een maand geleden was OnePlus begonnen met de beta op de 6 en 6T. Dat na zo’n korte periode al de publieke versie komt is opvallend. Blijkbaar draait alles stabiel genoeg dat het Chinese techbedrijf nu al groen licht kan geven.

De uitrol van Android 11 op de 7 en 7T is iets waar OnePlus niet graag aan terugdenkt, kan ik me zo voorstellen. De update werd geteisterd door bugs en de uitrol verliep alles behalve vlekkeloos. Hopelijk verloopt de uitrol van Android 11 op de OnePlus 6 en 6T wel zonder noemenswaardige issues.

OnePlus is één van de weinige merken waarbij je de nieuwste versie van Android op een ouder toestel kunt installeren. Gelukkig groeit het aantal merken die dit ook doen. Daarmee kun je langer doen met je oudere smartphone en zo toch een fris gevoel krijgen.