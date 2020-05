OnePlus 8 doet mee met de top op Google Stadia

De OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro mogen nu ook meedoen met Google Stadia.

Het lijstje met ondersteunde mobiele apparaten voor Google Stadia is niet heel uitgebreid. Het Amerikaanse techbedrijf komt geregeld met updates zodat nieuwe apparaten ondersteuning krijgen. Het nu nog schrale lijstje zal zo stukje bij beetje uitgebreid worden. Met goed nieuws voor de OnePlus 8.

Aan deze lijst is namelijk de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro toegevoegd. Met deze zet is de OnePlus 8 nu één van de goedkoopste smartphones met Stadia-ondersteuning. Met een prijskaartje van 699 euro is het toestel nog altijd alles behalve een voordelige aanschaf.

De lijst met Google Stadia ondersteuning voor smartphones bestaat nu uit de volgende apparaten:

Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL

Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8

Samsung S9, S9+, Note 9

Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+

Samsung S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus 8, 8 Pro

Asus ROG Phone, ROG Phone II

Razer Phone, Razer Phone II

De april update van Google Stadia brengt nog meer vernieuwingen met zich mee naast ondersteuning voor de OnePlus 8. Zo kunnen gamers met de laatste versie screenshots maken of een videoclip opnemen. Een vereiste is wel dat je beschikt over de Google Stadia controller. Dit vereist weer een losse aanschaf. Daarnaast zijn er ook nieuwe games onderweg naar het gameplatform. Onder andere F1 2020, FIFA, Madden NFL en Lara Croft and the Temple of Osiris komen eraan.