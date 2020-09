OnePlus 8 en Nord opgenomen in Android programma - Apparata

Zowel de OnePlus 8 Serie als de Nord doen voortaan mee in het Android Enterprise programma van Google.

Voluit heet het het programma Android Enterprise Recommended Certification waar OnePlus nu deel van uit maakt. Een hele mond vol, zeg dat wel. Waar het om draait is dat deze smartphones door Google officieel geschikt zijn bevonden voor zakelijk gebruik door organisaties en medewerkers.

Om mee te kunnen doen met het Android Enterprise Recommended Certification zijn er allerlei eisen. Google heeft een lijst met eisen op het gebied van hardware en software, maar ook op het gebied van de implementatie in bedrijfs-IT-systemen. Daarnaast moeten er gegarandeerd en op tijd securitypatches en updates uitgerold worden.

Bedrijven die via dit programma een groot aantal toestellen afnemen moeten eenvoudig opgenomen kunnen worden binnen een organisatie. Daar is waar deze certificatie eigenlijk voor staat.

Zowel de OnePlus 8 serie als de Nord voldoend aan de eisen van dit Android programma.

Dit was een van onze doelen voor dit jaar en we zijn blij dat we de Android Enterprise Recommended-validatie hebben gekregen voor de OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 en OnePlus Nord. Gebruikers van deze toestellen kunnen zakelijke ondersteuning krijgen wanneer ze het toestel voor hun werk gebruiken, doordat hun organisatie de OnePlus-toestellen kan configureren volgens de lokale eisen voor apparaatbeheer.

Tuomas Lampen, Head of Strategy van OnePlus Europe