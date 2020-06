Zo koop je voortaan ook de OnePlus 8 in Nederland

De OnePlus 8 is voortaan ook via Amazon te koop.

OnePlus kondigt een nieuwe manier aan waarop we hun smartphones in Nederland kunnen kopen. Er zijn op dit moment drie manieren waarop je smartphones van de Chinese prijsvechter kunt kopen. En daar komt vanaf vandaag een nieuw kanaal bij.

OnePlus komt naar Amazon

In een persbericht laar OnePlus weten voortaan via Amazon beschikbaar te zijn. Uiteraard kun je er zo’n beetje ieder denkbaar object kopen op Amazon. OnePlus-smartphones bleven tot dusver uit. De virtuele winkel van Jeff Bezos is sinds kort in Nederland beschikbaar. De Amerikaan verdient bakken met geld en met de introductie van de OnePlus 8 op Amazon komt daar wederom een bakje bij.

Niet alle OnePlus smartphones

Het is goed nieuws voor OnePlus-fans dat ze nog een medium hebben waarmee ze de smartphones kunnen kopen. Maar helemaal compleet is de collectie bij Amazon daarentegen niet. De tech-gigant laat weten dat de OnePlus 8 (alle varianten) en alle bijbehorende accessoires via de winkel beschikbaar zijn. Enkele oudere producten van OnePlus, bijvoorbeeld de OnePlus 7T Pro, zijn ook via de webwinkel te koop. Maar mocht je in de markt zijn voor een bijvoorbeeld een OnePlus 6, dan heb je niets aan de nieuwe partners.

Een groot voordeel van Amazon dat je niet per se bij andere aanbieders hebt, is het Prime-abonnement. Hiermee krijg je onder andere gratis bezorging en wordt je pakketje dezelfde of de volgende dag verzonden. Je hebt dus in principe morgen een OnePlus 8 in huis, als je deze vandaag bestelt.

Ook Coolblue, Belsimpel en T-Mobile verkopen de OnePlus 8 in Nederland.

