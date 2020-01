OnePlus 8 mysterieus display teaser – wat is het toch?

OnePlus publiceert een teaser en nodigt journalisten uit voor een mysterieus evenement. Wat betekent de teaser?





OnePlus is op de mysterieuze tour. Eerder deze week toonde OnePlus al een nieuwe concept phone in samenwerking met McLaren en nu teaset het Chinese bedrijf op Weibo een nieuw display. Wat zou het kunnen zijn?

OnePlus plaatste de onderstaande foto op het Chinese Weibo en stuurde volgens PhoneArena ook uitnodigingen naar een aantal media voor een evenement in China op 13 januari. Dan zal het mysterieuze scherm officieel onthuld worden.

Foto @OnePlus via Weibo

Maar tech-nerds kunnen natuurlijk een beetje in de toekomst kijken en er is een grote kans aanwezig dat OnePlus één (of beide) van de volgende technologieën gaat omarmen. Enerzijds is er de punch-hole camera. Tot dusver gebruikte OnePlus een subtiele notch, maar er zal een moment komen waarop de Chinese prijsvechter eraan moet geloven. Vroege renders beamen deze stelling in elk geval wel. In het beste geval adopteren ze misschien zelfs de under-display selfiecamera van Oppo.

Het plaatje wat OnePlus daarentegen post op Weibo, lijkt verdacht veel op de aankondiging van het speciale display van de OnePlus 7T. Het plaatje schreeuwt een beetje ‘supersnel display’. Dat kan dus eigenlijk maar één ding betekenen: een 120Hz refresh rate. Althans, OnePlus zou weer voor 90Hz kunnen gaan, maar dan is de hype een beetje misplaatst; hun vorige vlaggenschip had deze feature al.

Op welke toestellen we de nieuwe features mogen verwachten is nog niet duidelijk. Ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat de OnePlus 8 Pro in elk geval die punch-hole camera en 120Hz ververssnelheid krijgt en wellicht dat de gewone OnePlus 8 het met 90Hz moet doen. We gaan het 13 januari zien!