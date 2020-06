OnePlus 8 Pro gebruikers kunnen geen Netflix in HD kijken

Op een OnePlus 8 Pro Netflix en andere streamingdiensten kijken is nu geen pretje. Op een of andere manier kan het dure toestel alleen SD aan.

OnePlus 8 Pro-gebruikers hebben verrassend veel geld moeten neerleggen voor de nieuwste OP smartphone. Dan verwacht je natuurlijk gewoon lekker Netflix in HD te kunnen kijken. Maar zoals gebruikers van de OnePlus 8 Pro melden op het OP forum (via AndroidAuthority), komen ze niet verder dan Standard Definition. Dat geldt voor alle streamingdiensten die men op het toestel probeert af te spelen. Wat is er aan de hand met de smartphone?

OnePlus 8 Pro verpest Netflix

Gebruikers van de betreffende smartphone melden dat ze content op streamingdienst als Netflix alleen in Standard Definition zien. Dat is ongeveer 480p, terwijl HD op in elk geval 720p mogelijk moet zijn. Dan heb je een uitzonderlijk scherp 3168 x 1440 6.78-inch QHD+ Fluid AMOLED display, dan wil je daar natuurlijk ook gebruik van maken. Zeker als je ook nog eens extra betaalt voor een geavanceerder abonnement bij Netflix.

Het probleem lijkt te zijn opgedoken na versie 15.5.5 van het OnePlus besturingssysteem OxygenOS. Naar verluidt heeft het wat met het encryptieprogramma genaamd Widevine DRM te maken. Door de vermelde update zou het niveau van L1 naar L3 zijn gedowngraded. Hierdoor lukt streamen in hoge kwaliteit niet meer.

Nog geen oplossing

Mogelijk speelt het probleem al sinds begin mei, maar tot dusver is er geen oplossing uitgekomen. Dat, in combinatie met het uitrollen van een verkeerde OnePlus-update, maakt het op het moment geen feest om een OnePlus 8 (Pro) te hebben. Het Chinese smartphonebedrijf heeft nog niet gereageerd op het Netflix-probleem.

Als het daarentegen alleen om een encryptieprobleem gaat, dan klinkt het alsof een software-update het probleem zou moeten kunnen verhelpen. Maar vooralsnog zegt OnePlus tegen sommige gebruikers dat ze hun toestel moeten opsturen voor een update van Widevine. Het probleem lijkt beperkt tot de OnePlus 8 Pro; andere modellen lijken niet aangetast.