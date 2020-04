OnePlus 8 Pro review – de duurste OnePlus ooit

Een nieuw vlaggenschip van OnePlus. Net zo goed als zijn voorgangers?

Zelf doen ze er altijd een beetje geheimzinnig over. Je kunt er vanuit gaan dat OnePlus twee keer per jaar een vlaggenschip presenteert. Een nieuw model in de eerste helft van het jaar en een verbeterde versie in het tweede helft van het jaar. Dat deden ze met de 5 en de 5T, de 6 en de 6T en de 7 en de 7T. Het is dan ook aan te nemen dat het merk later dit jaar met een 8T gaat komen. Zover zijn we nog niet, we hebben hier eerst de gloednieuwe OnePlus 8 Pro voor onze neus.

De nieuwe OnePlus 8 Pro is geen kinderachtige update op de 7 of de 7T Pro. Er zijn een aantal noemenswaardige vernieuwingen die de 8 Pro écht anders doet aanvoelen in vergelijking met de zojuist genoemde smartphones. Het begint al met de 8 Pro in je handen houden. Het Chinese techbedrijf heeft een aantal grammen van het gewicht weten te halen. Een merkbaar verschil. Er was kritiek, onder andere in de review van Apparata, dat de 7(T) Pro-serie wat aan de zware kant was.

Ook is het scherm er enorm op vooruitgegaan. De 8 Pro heeft een 6.78” QHD+ 120 Hz Fluid Display. Dit 10-bit color scherm is een grote verbetering op de 7T Pro. Die 120 Hz ten opzichte van 90 Hz geloof je wel, maar het zijn de kleuren die een stuk mooier worden weergegeven. Het display van de 7(T) Pro voelt bijna wat gelig aan in vergelijking met de 8 Pro. Daar staat tegenover dat er gekozen is voor een notch. Het oogt minder in fraai als je kijkt naar de voorganger, die een weggewerkte pop-up camera had.

Nu we het toch over de specificaties hebben. Laten we ze eens benoemen. De OnePlus 8 Pro is 5G ready mede dankzij een Qualcomm Snapdragon 865 processor. Het toestel komt met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag, of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Er is ondersteuning voor razendsnel draadloos internet met WiFI 6. De combinatie van WiFi 6 en 5G maken de 8 Pro toekomstproof. Een smartphone waar je minimaal 3 of 4 jaar mee vooruit kunt. De camera’s zijn ook merkbaar anders in vergelijking met zijn voorganger. Daarover later meer.

Warp Charge 30 Wireless

Je kunt voor het eerst een OnePlus smartphone draadloos opladen. Het techbedrijf was altijd zo negatief over de technologie. Het zou niet snel genoeg zijn volgens het merk. Nu introduceert OnePlus eindelijk draadloos laden en, zoals je van het merk mag verwachten, is het inderdaad behoorlijk snel. Daarvoor moet je wel de nieuwe Warp Charge 30 Wireless Charger aanschaffen. Deze kost maar liefst 69,95 euro. Een stevig prijskaartje. Zeker als je beseft dat de 8 Pro minimaal 899 euro kost. Daar staat tegenover dat de smartphone in 29 minuten tot 50 procent kan draadloos opladen.

We namen de proef op de som en inderdaad, de lader is gigantisch snel. Er zijn wel een aantal nadelen aan de houder van OnePlus. Zo kun je de 8 Pro uitsluitend verticaal opladen. Je smartphone horizontaal stationeren zal geen laadproces starten. Om al die laadkracht te leveren maakt de Warp Charge 30 Wireless Charger wat geluid. Vergelijk het met een laptop fan die wat harder gaat draaien bij het spelen van een game. Het zijn geen Boeing 747-geluiden, maar de lader past beter in je kantoor of woonkamer dan op het nachtkastje. Voor dit laatste heeft OnePlus wel een oplossing met de Bedtijdmodus. De lader maakt dan geen geluid tijdens het opladen, maar de laadkracht gaat wel van 30W naar 10W. Dankzij Qi/EPP standaard compatibiliteit kun je allerlei draadloze apparaten opladen met de Warp Charge 30 Wireless Charger. Het is wel zo dat voorlopig alleen de OnePlus 8 Pro die 30W draadloze laadsnelheid haalt.

Camera

De smartphones van OnePlus waren altijd snelheidsduivels en vriendelijk in gebruik dankzij OxygenOS. Alleskunners waren ze niet. De camerakwaliteit liep altijd achter op de concurrentie. Eindelijk hebben ze met de 8 Pro een inhaalslag weten te maken. De smartphone heeft een 48 megapixel camera met een Sony IMX689-lens, een 8 MP telelens, een 48 MP Ultra groothoeklens, een 5 MP Kleurfilterlens en een dubbele LED-flitser. Nou, denk je misschien. Dat zal wel een drukke bedoeling op de achterkant zijn geworden. Gelukkig valt dat reuze mee. OnePlus heeft het ontwerp van voorgaande toestellen aangehouden en de extra camera’s zorgvuldig toegevoegd. Aan de voorkant zit een 16 MP Sony IMX471. Geen pop-up camera, maar een camera verwerkt middels een inkeping.

De kwaliteit verdient een duim omhoog. Dit verwacht je van een prijzige smartphone als de OnePlus 8 Pro. De kleuren worden mooi weergeven, de details zijn duidelijk zichtbaar en de camera is fijn in gebruik. Je hoeft niet langer een OnePlus te laten staan als liefhebber van mooie foto’s en video’s. Het komt in de buurt van de concurrentie. De 8 Pro is dan weer niet in staat om de concurrentie te verslaan. Met bijvoorbeeld 3x hybride zoom is de verlies van kwaliteit tijdens het zoomen snel te zien in vergelijking met een topper al de Huawei P40 Pro. Check enkele voorbeelden van de camera van de OnePlus 8 Pro hieronder.

Dagelijks gebruik

In het dagelijks gebruik vallen een aantal zaken op. Als eerste het gewicht. Met 199 gram is de gewichtsbesparing slechts 6 gram in vergelijking met zijn voorganger. Toch voelt het als een enorm verschil. Het scherm is een feest om naar te kijken. Wat je absoluut moet doen is een kleurrijke achtergrond instellen. Dan komt het display echt het beste tot zijn recht. De kleine notch heeft mij niet gestoord. Zeker in Dark Mode valt de inkeping bijna niet op. Apps of games met een lichte achtergrond maken de notch wel duidelijk zichtbaar.

De OnePlus 8 Pro heeft met een display van 6.78 inch een enorm scherm. Iets te groot misschien? Het display loopt door over de randen. Het nadeel is dat je dan soms het scherm per ongeluk aanraakt. Het overkwam mij meerdere keren tijdens het gamen. Heel irritant want er gebeuren handelingen in de game waarvan je wilt dat die niet gebeuren. Ik ben persoonlijk fan van een OLED-scherm dat gewoon stopt op de rand. Ja, een klein stukje bezel oogt misschien minder fraai. Het is wel een fijn rustpunt voor je vinger of handpalm. Met de OnePlus 8 Pro moet je handpalm en vingers rusten op de achterkant, anders ga je geheid per ongeluk dingen aanraken op het enorme display.

Voor deze review gebruikten we het topmodel, met 12 GB RAM en 256 GB ROM in de kleur Ultramarine Blue. Een prachtige mat blauwe kleur die vooral in de zon tot zijn recht komt. Ook hier kleeft weer een nadeel. Gebruik een hoesje als de achterkant je dierbaar is. De achterkant is helaas gevoelig voor krassen. Om krassen te voorkomen moet je niets anders dan de OnePlus in je zak doen. Dat laatste is overigens geen moeilijke opgave. Door het grote formaat past er maar weinig meer in je zakken.

Conclusie

De nieuwe OnePlus 8 Pro is een goede aankoop voor de lange termijn. Zo moet je deze telefoon ook benaderen als je naar het prijskaartje kijkt. De 8 Pro is met 899 (8 GB RAM, 128 GB ROM) en 999 euro (12 GB RAM, 256 GB ROM) duur te noemen. Dit soort prijzen zijn het ‘nieuwe normaal’ en steeds meer high-end smartphones circuleren rond de 1.000 euro. Dat zorgt er wel voor dat de 8 Pro met enorm veel concurrentie heeft te maken. Dat kan de traditionele OnePlus-koper afschrikken. Is dit prijskaartje een nieuwe ontwikkeling waar we aan moeten gaan wennen? Ik vries van wel..

Pluspunten

Toekomstproof

Mooi design

Eindelijk een goede camera

Eindelijk draadloos laden

Minpunten