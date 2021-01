OnePlus 8 Pro vermorzelt Samsung Galaxy S21 - Apparata

Als we de Samsung Galaxy S21 naast de OnePlus 8 Pro leggen, moete we concluderen dat die eerste geen schijn van kans heeft.

Recentelijk vergeleken we de gloednieuwe Samsung Galaxy S21 met de OnePlus 8 en iPhone 12. Daaruit bleek dat Samsung op papier de beste specs had. Maar stiekem was die vergelijking niet helemaal eerlijk, omdat de twee Android-toestellen veel in prijs verschillen (€200). Vandaag leggen we daarom de OnePlus 8 Pro naast de Galaxy S21. De resultaten zijn een beetje pijnlijk.

Samsung Galaxy S21 vs OnePlus 8 Pro

Hoewel de OnePlus 8 Pro ongeveer een jaar na de Galaxy S21 uitkwam, zijn de twee op het eerste gezicht behoorlijk aan elkaar gewaagd. Allereerst kosten de smartphones nagenoeg hetzelfde; de Galaxy S21 kost nieuw €849 (zonder oplader) en de OnePlus 8 Pro gaat voor €899 (met oplader) over de toonbank.

Daarbij is er voordat we aan de specs beginnen één fundamenteel verschil tussen de twee; Samsung rust de Galaxy S21 uit met een gloednieuwe Snapdragon 888 terwijl de OnePlus 8 Pro het met een oudere Snapdragon 865 moet doen. Dat gezegd hebbende is het verschil tussen die twee processoren niet meer dan 10% in performance. Nog sterker, omdat we in Europa de Exynos 2100 in plaats van de Snapdragon 888 krijgen, is het verschil praktisch marginaal.

Als we dan specs gaan vergelijken, wordt snel duidelijk hoe stevig de OP 8 Pro eigenlijk is. Het toestel heeft een groter én scherper display (1080p vs 1440p). OnePlus geeft de smartphone in Nederland standaard 12GB RAM mee met de maximale hoeveelheid opslagruimte. Verder heeft het toestel een grotere batterij, 2x zo snel draadloos opladen (!) en standaard iets sneller opladen met draad.

Het enige dat Samsung mee heeft, is een iets betere hoofd-camera, al is de selfie-camera weer minder. Ook de in-display vingerafdrukscanner gaat naar Samsung, want die levert een ultrasonische, die altijd vele malen accurater is dan OnePlus’ optische scanner.

Kortom, puur op basis van de specs kunnen we alleen concluderen dat de OnePlus 8 Pro de Samsung Galaxy S21 verpulvert. Alleen op het gebied van de processor is Samsung wat meer up-to-date, wat zeker winst op kan leveren. Het is dan aan de gebruiker om te bepalen of dat alle andere achterstanden waard is!

Check de volledige vergelijking hieronder: