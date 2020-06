OnePlus 8 Pro verslaat Samsung Galaxy S20+

Wie had ooit gedacht dat een OnePlus-smartphone een vlaggenschip van Samsung zou verslaan.

De smartphones van OnePlus blinken uit in snelheid en performance. Maar op sommige vlakken kwamen ze ook tekort. Met de 8 Pro heeft het Chinese techbedrijf korte metten gemaakt met bekende tekortkomingen. Bijvoorbeeld met de camera. De camera van de OnePlus 8 Pro is zelfs zo goed dat Samsung met de Galaxy S20+ wordt gepasseerd.

Die conclusie trekken de experts van DxOMark op basis van een eigen onderzoek. De grotere camerasensor, een uitgebreidere groothoeklens en de infraroodsensor zijn extra’s die de OnePlus 8 Pro net even dat extra zetje geven ten opzichte van de Samsung Galaxy S20+.

Na de test van DxOMark komt de OnePlus 8 Pro de top 10 binnen. Een resultaat waar het techbedrijf trots op mag zijn. De huidige top 10 bestaat verder uit de Xiaomi Mi CC9 Pro Premium op negen, de Huawei Mate 30 Pro op acht, de Samsung Galaxy S20 Ultra op zeven, de Honor V30 Pro op zes, de Huawei Mate 30 Pro 5G op vijf, de Xiaomi Mi 10 Pro op vier, de OPPO Find X2 Pro op drie, de Honor 30 Pro+ op twee en de Huawei P40 Pro nog altijd op de eerste plek.

Zoals de top 10 laat zien weet OnePlus met de 8 Pro de Samsung Galaxy S20 Ultra nog niet te verslaan. Misschien dat de 8T Pro voor een verrassing kan zorgen. Doorgaans komt OnePlus twee keer per jaar met een nieuwe smartphone. Dat betekent dat we dit najaar moeten gaan opletten of dit inderdaad zo gaat zijn.