OnePlus 8 Pro vs Apple iPhone Pro Max is pijnlijk

De iPhone 11 Pro Max is ondanks de ruim 33% hogere prijs geen match voor de OnePlus 8 Pro.

OnePlus bracht vorige week de langverwachte (en veelvuldig gelekte) OnePlus 8-serie officieel uit. De toestellen zouden wederom solide hardware voor een zacht prijsje leveren. Dat is hoe dan ook gelukt. En hoe pijnlijk groot de verschillen met premium toestellen precies is, check je in dit artikel.

Eerder dit jaar vergeleken we al de iPhone 11 Pro Max met de Samsung Galaxy S20 Ultra. Ook die vergelijking was een beetje gênant voor Apple, want de iPhone kon op geen enkel vlak echt meedraaien met Samsung. Het enige wat die vergelijking eerlijk maakte was het feit dat de Galaxy S20 Ultra een stuk duurder was. Maar dat argument gaat niet op als je de iPhone met een gloednieuwe OnePlus 8 Pro vergelijkt.

De OnePlus 8 Pro heeft een groter, scherper scherm, dubbel of zelfs driedubbel zoveel RAM, een grotere batterij, veel sneller laden, scherpere camera’s, een tweede SIM-kaart slot en ga zo maar door. En dat voor een vanaf-prijs van zo’n €900. De goedkoopste, aanzienlijk minder goed uitgeruste iPhone 11 Pro Max kost ruim 33% meer.

Het enige wat Apple in deze vergelijking eventueel in z’n voordeel heeft, is de Apple Bionic A13. Apple’s processoren zijn doorgaans ontzettend goed. Maar eerlijk is eerlijk, zoals uit deze vergelijking blijkt kan de Snapdragon 865 hartstikke goed meelopen met de A13.

Uiteindelijk is het dus een beetje pijnlijk hoeveel meer objectieve kracht de OnePlus 8 Pro met zich mee krijgt tegenover de iPhone 11 Pro Max. Toegegeven, de iPhone is al meer dan een half jaar oud én Apple biedt altijd een zekere status en merkbinding waar OnePlus van droomt. Maar of dat minimaal €350,- waar is, mag je zelf beslissen.

Specificaties OnePlus 8 Pro Apple iPhone 11 Pro Max Besturingssysteem Android 10 iOS 13 Display en resolutie 6.78-inch QHD+ Fluid AMOLED 6.5 inch Super Retina XDR OLED Resolutie 1440 x 3168 pixels (19.8:9 ratio) 1242 x 2688 pixels (19.5:9 ratio) Pixels per inch 513 ppi 458 ppi

Refresh rate 120Hz 120Hz touch-sensing Processor Snapdragon 865 Apple A13 Bionic Werkgeheugen 8/12GB 4GB RAM Opslagruimte (niet uitbreidbaar) 128GB (8GB RAM) of 256GB (12GB RAM) 64/256/512 GB Cameraresolutie (achter) Quad 48MP, 8MP, 48 MP, 5MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, Depth) Triple 12MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Single 16MP Dual 12 MP Face unlock Ja Ja SIM Dual SIM eSIM Batterij 4.510mAh 3969 mAh Snelladen (Wattage) 30W 18W Draadloos oplaadbaar Ja, 30W Ja, 7,5W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, under-display (optisch) Nee Hoogte 165,3 mm 158 mm Breedte 74,4 mm 77,8 mm Dikte 8,5 mm 8,1 mm Gewicht 197 gram 226 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €899,- €1259,-

