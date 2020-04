OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro

Het beatdown tussen de twee gigantische Chinese merken. Kan de Huawei P40 Pro op tegen de OnePlus 8 Pro zonder de Google Services.

Hoewel het een beetje lastig is om vandaag de dag Huawei nog los te zien van het Google-debacle, heeft het Chinese (voormalige) budgetmerk wel een geweldige smartphone neergezet met de Huawei P40-serie. Zoals uit onze review blijkt, is vooral de camera een gigantisch selling point. Maar kan Huawei’s gebrek aan Google Services op tegen de flagship killer-energie van de OnePlus 8 Pro?

Huawei is altijd in het nadeel

Lastig, want Huawei is altijd in het nadeel vanwege het missen van de Google-ondersteuning die Android-gebruikers gewend zijn. Op papier is het overigens een ontzettend goed toestel, zelfs naast de ontzettend solide OnePlus 8 Pro.

Ze heeft de P40 Pro sneller laden, uitbreidbaar geheugen en heeft hij standaard meer geheugen dan de instapversie van de OnePlus 8 Pro. Ook bezit Huawei met de P40 Pro een veel betere camera-setup. Dat laatste is dan ook gelijk het selling point van dat toestel.

OnePlus 8 Pro mag er ook wezen

Desalniettemin valt er ook wat te zeggen voor OnePlus’ 8 Pro-model. Het toestel heeft een lagere instapprijs en heeft natuurlijk de Google services. Ook mist de P40 Pro wat extra ‘sauce’ wat betreft het display; daar neemt OnePlus de leiding.

Wat wil je liever?

Kortom, voor een iets beter toestel wat betreft hardware is de OnePlus 8 Pro waarschijnlijk de beste voor je. Ben je in tegenstelling fan van fotografie, dan is dat een makkie: de Huawei P40 Pro is een camera-beest. Maar uiteindelijk zal het missen van Google’s veelgebruikte services de doorslag geven.

Check de volledige vergelijking hieronder:

Specificaties OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro Besturingssysteem Android 10 Android 10 Display en resolutie 6.78-inch QHD+ Fluid AMOLED 6.58-inch OLED Resolutie 3168 x 1440 pixels (19.8:9 ratio) 2640 x 1200 pixels (19.8:9 ratio) Pixels per inch 513 ppi 441 ppi Refresh rate 120Hz 90Hz Processor Snapdragon 865 Kirin 990 Werkgeheugen 8/12GB 8GB Opslagruimte 128GB (8GB RAM) of 256GB (12GB RAM) 256GB (uitbreidbaar met 256GB) Cameraresolutie (achter) Quad 48MP, 8MP, 48 MP, 5MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, Depth) Quad 50MP, 40MP, 12MP + 3d sensor (Wide, Ultra-Wide, Telephoto) Cameraresolutie (selfie) Single 16MP Single 32 MP SIM Dual SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot)

Batterij 4.510mAh 4.200 mAh Snelladen (Wattage) 30W 40W Draadloos oplaadbaar Ja, 30W Ja, 27W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, in-display (optisch) Ja. in-display (optisch) Hoogte 165,3 mm 158,2 mm Breedte 74,4 mm 72,6 mm Dikte 8,5 mm 8,95 mm

Gewicht 199 gram 209 gram

Waterdicht Ja, IP68 IP68

Adviesprijs (vanaf) €899,- €999,-

