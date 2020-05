OnePlus 8 Pro vs OPPO Find X2 Pro – Welke is China’s beste?

In dit artikel vergelijken we de OnePlus 8 Pro met de OPPO Find X2 Pro. Valt het op dat de twee verwant zijn aan elkaar?

De strijd tussen Chinese vlaggenschepen barst weer los met de vergelijking tussen de OnePlus 8 Pro en de OPPO Find X2 Pro. Eerder vergeleken we die eerste al met de Huawei P40 Pro, maar dat was om duidelijke redenen niet helemaal eerlijk. Deze match-up is wel eerlijk, al komt OPPO met nét wat meer luxe snufjes dan OnePlus. Maar daar staat ook een hogere prijs tegenover.

OnePlus 8 Pro is een beest

De duurste OnePlus 8, de 8 Pro, is zonder meer een bakbeest. Voor zo’n €999 krijg je de duurste versie, waarmee ook OnePlus in die luxe toplaag van duizend euro gaat zitten. OPPO (naar verluidt het moederbedrijf van OnePlus) doet er daarentegen wel een klein schepje bovenop met de Find X2 Pro. Dat toestel is van alle luxe voorzien en vraagt dan ook ietsje meer.

Overeenkomsten

Laten we wel wezen, het begin van de vergelijking is zelfs een beetje saai. De twee hebben een nagenoeg identiek scherm, al meet OnePlus kennelijk ietsje anders, gezien het feit dat de inches verschillen, maar de hoeveelheid pixels, de ratio en ppi hetzelfde zijn. Ook de ververssnelheid en de processor zijn identiek.

Verschillen

Maar dat wil niet zeggen dat je zonder na te denken een OnePlus 8 Pro kunt aanschaffen voor een paar honderd euro minder. OPPO komt namelijk standaard met meer RAM, 2 tot wel 4 keer zoveel opslagruimte (beide niet uitbreidbaar) en een betere camera-setup aan beide kanten. Ook kan de OPPO Find X2 Pro meer dan twee keer zo snel opladen.

Maar die batterij is wel wat kleiner dan bij de OnePlus 8 Pro. En die laatste kan draadloos opladen, wat voor sommigen een leuke extra is.

Kortom, zowel de prijzen als de specs liggen erg dicht bij elkaar. Je keuze zal in dit geval misschien niet zozeer afhangen van geld, maar meer van het merk en/of specifieke specs. De andere invalshoek is dat zelfs de duurste OnePlus nog €200,- goedkoper is dan de OPPO Find X2 Pro

Specificaties OPPO Find X2 Pro OnePlus 8 Pro Display en resolutie 6.7-inch OLED 6.78-inch QHD+ Fluid AMOLED Resolutie 3168 x 1440 pixels (19.8:9 ratio) 3168 x 1440 pixels (19.8:9 ratio) Pixels per inch 513 ppi 513 ppi Refresh rate 120Hz 120Hz Processor Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Werkgeheugen 12 GB RAM 8/12GB RAM Opslagruimte 512 GB (niet uitbreidbaar) 128GB (8GB RAM) of 256GB (12GB RAM) Besturingssysteem Android 10 Android 10 Cameraresolutie (achter) 48MP, 13MP, 48MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, Quad 48MP, 8MP, 48 MP, 5MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, Depth) Cameraresolutie (selfie) Single 32MP Single 16MP SIM Single SIM Dual SIM Batterij 2x 2130 mAh, gelijk aan 4260 mAh 4.510 mAh Snelladen (Wattage) 65W 30W Draadloos oplaadbaar Nee Ja, 30W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, under-display (optisch) Ja, under-display (optisch) Hoogte 165,2 mm 165,3 mm Breedte 74,4 mm 74,4 mm Dikte 8,8 mm 8,5 mm Gewicht 207 gram 197 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €1.199,- €899,-

Lees ook: OPPO Find X2 Pro review – ultiem, maar ook ultiem duur