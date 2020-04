OnePlus 8 Series heeft een steengoed display

De Chinese techgigant pakt vooral uit met het display van de OnePlus 8 Series.





Later deze maand introduceert OnePlus de nieuwe 8 Series. Stukje bij beetje maakt het techbedrijf nieuwe informatie over de smartphones bekend. Zo weten we al officieel welke processor de 8 Series gaat krijgen. Nu is er info bekendgemaakt over het display.

Als we DisplayMate mogen geloven pakt het techbedrijf flink uit. De OnePlus 8 Series heeft van deze organisatie de Best Smartphone Display Award ontvangen. DisplayMate is een onafhankelijke organisatie. Je kunt ze zien als de Dxomark van beeldschermen.

Wat goed is om te weten is dat DisplayMate deze uitreiking aan meerdere smartphones doet. Het is dus niet zo dat de OnePlus opeens een nummer één is. Andere toestellen die de Best Smartphone Display Award hebben ontvangen zijn onder andere de Google Pixel 4 XL, de iPhone 11 Pro Max en de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Voor OnePlus is het de eerste keer dat een smartphoneserie een A+ waardering heeft gekregen van DisplayMate. Volgens de organisatie scoort de OnePlus 8 Series uitmuntend op het gebied van kleurnauwkeurigheid, beeldcontrast, displayhelderheid en beeldreflectie.

De onthulling van de OnePlus 8 Series is op 14 april. Het techbedrijf organiseert een digitaal event.