OnePlus 8 Series: is dit de prijs?

De nieuwe OnePlus-toestellen lijken duurder te worden in vergelijking met de uitgaande modellen.





Op 14 april kondigt OnePlus de 8 Series aan. Het gaat hier vermoedelijk om twee nieuwe toestellen, de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Van beide toestellen zijn de specificaties al gelekt.

Wat nog niet bekend was, is de prijs van beide toestellen. Daar is nu nieuws over te melden. WinFuture weet namelijk te berichten wat beide smartphones gaan kosten. Volgens de bron gaat de OnePlus 8 een prijs krijgen van 719 of 729 euro (8GB RAM/128GB opslag). De variant met 12 GB RAM en 256 GB opslag gaat 819 of 829 euro kosten. De 8 Pro (8GB RAM/128 GB opslag) is met 919 of 929 euro maar liefst tweehonderd euro duurder. Het topmodel gaat volgens WinFuture over de 1.000 euro heen, met 1.009 of 1.019 euro voor 12 GB RAM en 256 GB opslag.

Daarmee is met name het Pro model een klap duurder in vergelijking met de uitgaande modellen. Zo had de OnePlus 7T een nieuwprijs van 709 euro. Die ligt in lijn met de prijs van de OnePlus 8. De 7T Pro kostte echter 759 euro. En met 919 euro lijkt de nieuwe 8 Pro fors duurder te worden.

Het is afwachten of deze prijzen gaan kloppen. Over minder dan een week weten we het honderd procent zeker.