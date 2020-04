OnePlus 8 vs Samsung Galaxy S20 – flagship killer?

Kan OnePlus de titel 'flagship killer' weer claimen door het op te nemen tegen de Samsung Galaxy S20?





We vergelijken op Apparata regelmatig smartphones op basis van de specs en de laatste tijd is er eigenlijk een eenduidige winnaar: de Samsung Galaxy S20. In alle vergelijkingen wint het goedkoopste vlaggenschip in de S20-serie het met gemak. Nu komt OnePlus met de 8-serie. Kan de goedkoopste in die reeks op tegen de topper van Samsung?

Dit is in alle facetten van het woord een zeer interessante vergelijking. Het moet vooropgesteld worden dat de OnePlus 8 een stuk goedkoper is dan de goedkoopste Samsung Galaxy S20. En dat maakt de vergelijking juist zo boeiend; de Galaxy S20 is op sommige vlakken toch wel wat beter dan de OnePlus 8, maar je moet je simpelweg afvragen of je daar in elk geval €200,- extra voor wilt betalen. Voor nog steeds €100 euro minder dan de Galaxy S20 krijg je al de OnePlus 8 met de maximale hoeveelheid RAM en opslagruimte.

Hoe dan ook, wat betreft RAM en de processor gaan de twee redelijk gelijk op. Wel geeft Samsung de Europese Galaxy S20 een Exynos mee, dus in de praktijk zal de OnePlus 8 zelfs een betere processor hebben bij ons! Samsung pakt wel een kleine voorsprong op gebied van het display. De Galaxy S20 is een stuk kleiner, maar heeft wel veel meer pixels en een veel hogere pixeldichtheid. Ook boxt OnePlus met 90Hz op tegen de 120Hz ververssnelheid van de Galaxy S20.

De camera-setup is beter bij de Galaxy S20; zowel de rear-camera’s als de selfiecamera’s zijn unaniem beter. Wel heeft de OnePlus 8 een iets grotere batterij. Tot slot nog wat belangrijke snufjes voor die de Galaxy S20 wel heeft maar OnePlus niet. De vingerafdrukscanner van Samsung is ultrasonisch, het geheugen is uitbreidbaar en de batterij is draadloos oplaadbaar.

Kortom, de Galaxy S20 heeft wat meer snufjes en extra’s. Al die dingen maken de high-end smartphone van Samsung net wat luxer dan de OnePlus 8. Maar OnePlus heeft in vergelijking met Samsung wel weer een stapje richting de titel flagship killer gezet. Niet alle luxe, maar fundamenteel is hartstikke solide smartphone.

Check de volledige vergelijking hieronder: