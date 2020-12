OnePlus 8T Concept is een kameleon van een smartphone - Apparata

OnePlus heeft vandaag zijn tweede concept telefoon gepresenteerd in vorm van de 8T Concept. Dit is er zo speciaal aan de smartphone.

In tegenstelling tot het eerdere concept van OnePlus, is deze 8T Concept qua benaming al een stukje minder bijzonder. In feite is het een 8T met een extra gimmick. Als je naar de telefoon kijkt valt met name de achterkant op. En hier zit ook het trucje van dit concept.

Het is een speciaal paneel dat van kleur kan veranderen. Het zit in de behuizing verwerkt, dus geen hoesje of andere flauwekul. Wat dat betreft doet het denken aan een kameleon. Het patroon kan bijvoorbeeld knipperen bij inkomende notificaties of als je gebeld wordt. Bovendien kan met mmWave technologie de adem van de gebruiker geregistreerd worden.

Met deze smartphone wil OnePlus zijn creatieve team de vrijheid geven om ook dingen te kunnen ontwerpen die nog niet in productie (kunnen) worden genomen. OnePlus Gaudi is het team dat verantwoordelijk is voor de telefoon. Dit is een groep van 39 designers, gelokaliseerd in Shenzhen (China), Taipei (Taiwan), New York (Verenigde Staten) en India.

Ook van deze OnePlus 8T Concept hoeft je niet te verwachten dat ‘ie uiteindelijk zo in de winkels komt te liggen.