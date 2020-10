OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition sneak peek - Apparata

Foto @OnePlus

OnePlus en CD Projekt Red werken samen aan een OnePlus 8T Cyberpunk 2077 limited edition. Check hier de eerste sneak peek van de smartphone.

Omdat we allemaal nog steeds verdrietig zijn dat Cyberpunk 2077 wéér is uitgesteld, is hier de OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. De aankomende smartphone van OnePlus werd recentelijk voor het eerst geteased. Toen hadden we nog geen idee wat het design ging doen. Nu krijgen we een eerste sneak peek van het aankomende, limitied edition toestel.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Het Chinese OnePlus toont op Weibo voor het eerste foto’s van de aankomende OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. Het toestel zaal waarschijnlijk simpelweg een reskin worden van de huidige OnePlus 8T, maar dan met Cyberpunk 2077 markeringen en eventueel kleuren.

Op de onderstaande foto is overigens niet de verwachte gele kleur te zien. Toegegeven, de originele foto is ook behoorlijk donker. We hebben de foto wat lichter gemaakt (rechts) en daarop is te zien dat het camera-eiland een upgrade krijgt.

Origineel heeft de 8T een quad camera-setup waarbij alleen de module zelf uitsteekt. Maar op de OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition lijkt het hele bovenste gedeelte van de achterkant wat uit te steken. Er lijkt zelfs een soort moederbord-achtige decoratie op te zitten. Uiteraard staat er in het ondertussen al iconische lettertype nog ‘Cyberpunk (2077)’ onderop het toestel.

Origineel: links, bewerkt: rechts

Het toestel komt op 4 november uit in China; over een internationale release is nog niets bekend. Overigens is het wel ironisch dat de Cyberpunk 2077 in China uitgebracht wordt. Uiteraard is OnePlus Chinees, maar het communistische land is zo onder propaganda gebogen dat het zelfs een game als Animal Crossing verbant.

Laat Cyberpunk 2077 nou net een van de meest gewelddadige games uit de recente geschiedenis zijn. En als dat geweld niet de druppel is, dan bezorgen aanpasbare geslachtsdelen, transgenders en eerste persoons sex scènes het Chinese censuurteam wel een hartaanval.

Dat was een omslachtig betoog om OnePlus ervan te overtuigen om de Cyberpunk 8T ook hier uit te brengen!