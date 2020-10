OnePlus 8T krijgt een bijzondere lancering - Apparata

OnePlus gaat met de 8T uitpakken en kiest voor een opmerkelijke lancering. Dat hebben we eerder gezien!

Het is namelijk de tweede keer dat OnePlus op bijzondere wijze een nieuwe smartphone aan de wereld wil presenteren. Met de OnePlus Nord deden ze dat door middel van augmented reality. De nieuwe OnePlus 8T lancering zal worden gedaan middels het nieuwe OnePlus World.

World is een 360 graden virtuele ervaring in een interactieve wereld. In aanloop naar de onthulling op woensdag 14 oktober worden er allerlei activiteiten georganiseerd met OnePlus World. Je moet een avatar maken met verschillende accessoires en unieke aanpassingen. Eenmaal binnen tref je een interactieve gamezone aan, is er een OnePlus-gallerij en een heus OnePlus museum. De lancering van OnePlus World verloopt via YouTube en je kunt je via een speciale OnePlus Word-website registeren.

Tja, als je niets hebt met het merk dan heb je ook weinig in het nieuwe OnePlus World te zoeken. Het lijkt vooral een gevalletje voor de fans en door de fans. De OnePlus 8T lancering is voor zover bekend de enige smartphone die dit najaar van het merk verschijnt. Eerder heeft OnePlus al te kennen gegeven dat er geen 8T Pro komt. Over twee weken weten we alles over de 8T.