OnePlus 8T officieel aangekondigd [update] - Apparata

De OnePlus 8T komt er officieel aan. Dat heeft het bedrijf bevestigd in een video met Tony Stark, eh, we bedoelen Robert Downey Jr.

Komt er dit najaar wel of niet een nieuwe OnePlus vlaggenschip smartphone? Jawel hoor, het hoge woord is eruit. Uiteraard waren er al geruchten en was de OnePlus 8T zelfs gelekt. Echter aan de hand van een officiële video op YouTube brengt het bedrijf dit nu zelf naar buiten.

In de teaser, die sinds 8 september op YouTube staat maar sinds kort is vrijgegeven, is acteur Robert Downey Jr. te zien. Het filmpje duurt slechts 10 seconden. Hij stapt op een motor en knalt ervandoor. Vervolgens komt de tekst OnePlus 8T in beeld. Ook zegt het Chinese bedrijf dat we binnenkort meer kunnen verwachten.

OnePlus mag dan nog een datum communiceren. Via de geruchtenmolen is al een voorlopige datum naar buiten gekomen. Volgens MySmartPrice en Ishan Agarwal verschijnt de OnePlus 8T op 14 oktober. Dat betekent dat de smartphoner over minder dan een maand gepresenteerd gaat worden.

Vermoedelijk krijgen we de komende weken snel meer te horen over het toestel. OnePlus kennende zal in de weken naar de onthulling het één en ander bekendgemaakt worden over de specs. Verwacht een snellere processor en een nog betere camera. Wat OnePlus met de 8T nog meer in petto heeft is afwachten.

Update: inmiddels is al het nieuws bevestigd. De nieuwe OnePlus 8T komt op 14 oktober!