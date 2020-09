OnePlus 8T prijs is gelekt - Apparata

De nieuwe OnePlus 8T en nu weten we ook al een prijs te melden.

Mocht je nog niet op de hoogte zijn. Er komt een nieuwe OnePlus aan en dit keer gaat het om de 8T. De gepeperde versie van de eerder dit jaar uitgebrachte OnePlus 8. De Chinese techgigant heeft al wat bekendgemaakt over de smartphone. Zo krijgt de OnePlus 8T een ultra vloeiend scherm. De OnePlus 8T prijs is echter ook al naar buiten gekomen.

Die informatie is niet afkomstig van het merk zelf, maar van Amazon Duitsland. De Duitse tak van de Amerikaanse webshop publiceerde per ongeluk de prijs van de OnePlus 8T.

Zo kunnen we nu al melden dat de smartphone er komt vanaf 699 euro. Je hebt dan 12 GB RAM en 256 GB opslag. Er is ook een goedkopere variant met 8 GB RAM en 128 GB opslag. Deze versie gaat 599 euro kosten. De prijzen zijn niet officieel bekendgemaakt, dus neem de informatie met een korreltje zout. Toch lijkt de info reëel.

Met dit prijskaartje schommelt de OnePlus 8T tussen de 8 Pro en de Nord in. Maar waar de Nord echt als premium smartphone met een budget randje is neergezet, wil OnePlus met de 8T alleen maar de bovenkant van de markt bedienen. Dat betekent mooi afgewerkt materiaal en high-end specs. Maar goed, dat mag ook wel voor die prijs natuurlijk. 14 oktober volgt de officiële onthulling van de OnePlus 8T. (via 91mobiles)