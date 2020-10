OnePlus 8T review: snelladen is het sleutelwoord - Apparata

OnePlus heeft er weer een model bij in vorm van de 8T, tijd om de telefoon eens uit testen voor een review.

Het is een traditie die de OnePlus-fan inmiddels bekend voorkomt. In het eerste halfjaar komt het Chinese techbedrijf met een serie nieuwe smartphones, om in het najaar een verbeterde versie uit te brengen. Daar is 2020 geen uitzondering op, al verloopt dit jaar toch wat anders bij OnePlus. Ten eerste hebben ze een budgetmodel gelanceerd met de Nord. Daarnaast is er dit jaar geen 8T Pro, maar wel een 8T. Apparata heeft de OnePlus 8T bij de kladden gegrepen voor een review.

OnePlus 8T review – Specificaties

Nog even je gaat bijna het overzicht verliezen. Iets dat je makkelijk kan overkomen met een grote line-up aan smartphones. We helpen je een handje op weg. De 8T begeeft zich onder de 8 Pro van begin dit jaar, maar komt wel aardig in de buurt van dit topmodel. OnePlus heeft enkele features weggelaten om het gat tussen de 8T en de 8 Pro wel groot genoeg te houden. Want vergeet niet dat er een prijsverschil van 300 euro tussen beide modellen zit. Dat is fors geld.

Wat heeft de OnePlus 8T allemaal te bieden? De 8T heeft een 6.55 inch (2400 x 1080) 120 Hz Fluid AMOLED scherm. De voorkant kent zeer dunne randen met enkel een kleine uitsparing voor de selfiecamera. Voor de CPU is gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 865 5G. Qualcomm heeft een betere socket in huis, maar die heeft OnePlus er niet in gepropt om dus dat verschil met de 8 Pro te houden. Verder zit er een Adreno 650 onder de kap. Afhankelijk van de versie, heb je 8 GB RAM en 128 GB opslag of 12 GB RAM en 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh.

Met de 8T introduceert OnePlus de nieuwste laadtechnologie genaamd Warp Charge 65. Wat dit doet zijn twee 2S1P 2.250 mAh batterijen razendsnel opladen. Door deze techniek worden de accu’s niet overhit. De OnePlus 8T is in 35 minuten alweer helemaal vol. Let wel, dit is met een kabel. Draadloos laden is er niet bij voor de 8T. Flauw? Misschien. Maar je moet iets verzinnen om 300 euro meer neer te tellen voor de 8 Pro.

Camera

De OnePlus 8T heeft vier camera’s op de achterzijde. Een drukke bedoeling, maar alles is mooi weggewerkt in een camera eiland. Het gaat hier om een 48 MP main camera, een 16 megapixel groothoeklens, een 5 megapixel macro camera en een 2 megapixel monochrome lens. Je hebt twee LED-flitsers en een 16 megapixel selfiecamera.

De camera scoort gemiddeld. Het is geen uitblinker en heeft soms moeite met de daadwerkelijke kleuren. Je ziet enkele voorbeelden, geschoten met de verschillende camera’s, hieronder. Oordeel zelf!

De smartphone zelf

Ik vind de OnePlus 8T eerlijk gezegd een moeilijke telefoon. En dat zal ik uitleggen. Met de komst van de 8T moet je namelijk heel goed nadenken of je nog wel 300 euro moet doorsparen voor die 8 Pro. Je mist enkele functionaliteiten zoals een betere chipset en draadloos laden. Maar met normaal gebruik merk je dat verschil in snelheid nauwelijks. En draadloos laken is leuk, maar essentieel? Met Warp Charge 65 is je 8T aan de kabel in een paar minuutjes weer goed voor urenlang plezier. Ter vergelijking: een 8 Pro draadloos opladen is meer dan de helft langzamer. Het is dus geen complete kannibalisme dat OnePlus pleegt, maar de redenen om door te sparen voor de 8 Pro zijn er een stuk minder op geworden in vergelijking met de OnePlus 8 van eerder dit jaar.

Tijdens de review met de OnePlus 8T hebben we ook voor het eerst kennis gemaakt met OxygenOS 11 op basis van Android 11. Eindelijk heb je nu een Always On Display op je OnePlus. Een veelgevraagde feature waar OnePlus dan ook lang over heeft gedaan. Het merk zegt zelf een meer geavanceerde AOD-ervaring te bieden in vergelijking met andere merken. Maar ja: na drie keer heb je dat ook wel gezien moet ik je eerlijk zeggen.

OnePlus 8T review – Conclusie

Verder is de 8T weer een telefoon zoals je van OnePlus mag verwachten. Dat betekent puike hardware, mooie materialen en een oké prijs. In juli schreef ik in mijn review van de Nord dat dit de beste nieuwe OnePlus was. Ondanks de komst van de 8T is mijn mening onveranderd gebleven. De instapprijs van de Nord is 399 euro en ook deze smartphone is van diezelfde OnePlus-kwaliteit. Je hebt dan óók 8GB RAM en 128 GB opslag. De camera is beduidend minder en Warp Charge 30T opladen is een stuk langzamer. Toch zeg ik: Nord is dé OnePlus van 2020 voor 399 euro, gevolgd door deze nieuwe 8T voor 599 euro. Had de 8T een vlijmscherp prijskaartje gehad van 449 euro dan zou ik gaan twijfelen. Door de verbeteringen van 8T hebben we het eigenlijk niet eens meer over de 8, maar dat is de keerzijde van deze strategie van OnePlus. En dat is mijn conclusie.

Pluspunten

Specs schuilen dicht tegen de 8 Pro aan

Nieuwste hardware en OxygenOS 11 (Android 11)

Supersnel opladen met Warp Charge 65

Minpunten