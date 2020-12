OnePlus 9 kan razendsnel draadloos opladen - Apparata

De nieuwe OnePlus 9 heeft ondersteuning voor razendsnelle draadloze oplaadtechniek.

OnePlus lijkt weer flinke stappen te gaan zetten met een nieuw model. Waar de 8T helaas geen ondersteuning heeft voor draadloos laden, krijgt de 9 dat wel. Dat blijkt uit screenshots die in handen zijn van 91mobiles. De OnePlus 8 Pro had al ondersteuning voor draadloos laden. Het huidige vlaggenschip van de Chinese techgigant verscheen in het eerste halfjaar van 2020.

OnePlus 9 informatie

De nieuwe OnePlus 9 kan met een snelheid van 30W draadloos opladen. Ook is er ondersteuning om met de 9 andere apparaten draadloos op te laden. Er is nog meer informatie gelekt over de nieuwste smartphone van OnePlus, die in het eerste halfjaar van 2021 verschijnt. Zo spreekt men over een plat scherm met een uitsparing voor de camera, net als bij de 8T het geval is. Daarnaast krijgt de smartphone een 4.500mAh batterij en kan de telefoon bedraad 65W snelladen.

Het zijn allemaal nog geruchten, maar de screenshots zijn min of meer een bevestiging dat de informatie daadwerkelijk klopt. De verwachting is dat OnePlus weer meerdere varianten lanceert, net als bij onder andere de 8 en 7 het geval was. Nieuw is de komst van een verwachte OnePlus 9 Lite, een goedkoper instapmodel. Al met al lijkt het aanbod van OnePlus-smartphones in 2021 verder toe te nemen. Dit jaar was al een recordjaar voor het Chinese techbedrijf als het gaat om het telefoongamma.