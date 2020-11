'OnePlus 9 krijgt nog groter scherm en nieuwe camera' - Apparata

Wat kunnen we verwachten van de nieuwe OnePlus 9? Een vooruitblik van de nieuwste smartphone van OnePlus.

Met de OnePlus 8T vers achter de kiezen is er nu al informatie naar buiten gekomen van de 9. Het gaat om info op basis van CAD renders van de nieuwe 9. Deze geven weg dat de smartphone een groter scherm gaat krijgen. Ook krijgt het toestel een nieuwe camera. Dit laatste is natuurlijk wat minder verrassend.

De huidige OnePlus 8 heeft een 6.55-inch OLED scherm. De CAD render geeft weg dat het scherm nog groter gaat worden, maar hoe groot precies is nog onduidelijk. Het gaat hier vermoedelijk om een super vloeiend scherm met een refresh rate van 120 Hz. Dit laatste is vrijwel een zekerheid omdat de 8T al zo’n refresh rate heeft. OnePlus gaat natuurlijk niet achteruit met de specs voor een volgende generatie telefoon. Het moet alleen maar beter worden.

De OnePlus 9 krijgt volgens de bron verder een nieuwe camera op de achterkant. Men spreekt over een 64 MP + 16 MP + 8 MP + 2 MP setup. De onthulling van deze nieuwe smartphone staat gepland op maart 2021. De CAD render is geen garantie voor het uiterlijk van de OnePlus 9. Het kan nog altijd zijn dat er op het laatste moment een keuze wordt gemaakt voor een ander design. (via 91mobiles)