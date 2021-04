OnePlus 9 Pro review - de beste OnePlus ooit! - Apparata

Met de OnePlus 9 Pro review hebben we ontdekt dat dit echt de beste OnePlus ooit is. Lees gauw waarom.

Het is geen verrassing dat OnePlus zo in het voorjaar weer met een nieuwe serie smartphones kwam. Het Chinese techbedrijf bracht de 9 Serie uit, met bijvoorbeeld de 9 waar we al een review over hebben geschreven. De OnePlus 9 is een toppertje, zo concludeerde wij. Waarom dan doorsparen voor een Pro? We kunnen wel een aantal redenen bedenken. In deze OnePlus 9 Pro review gaan we het allemaal behandelen.

Allereerst beginnen we traditiegetrouw met de specificaties. Want wat heeft de 9 Pro allemaal te bieden? Deze smarthphone is 163,2 mm hoog, 73,6 mm breed en 8,7 mm dik. De 9 Pro weegt 197 gram. OnePlus heeft het toestel uitgerust met een 6.7-inch 120Hz AMOLED scherm. Met een resolutie van 3216 x 1440, 525 ppi en 10-bit Color Depth is het een behoorlijk kleurrijk geheel.

De OnePlus 9 Pro is uitgerust met OxygenOS gebaseerd op Android 11. Je hebt een Qualcomm Snapdragon 888 onder de kap, wat momenteel het krachtigste mobiele platform is dat Qualcomm te bieden heeft. Verder is er sprake van 128 GB of 256 GB opslag en 8 GB of 12 GB RAM geheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Opladen verloopt ontzettend snel dankzij Warp Charge 65T. Zonder kabel laden is ook verschrikkelijk rap. In dat geval kun je gebruik maken van 50W Wireless Charging met een optionele accessoire van OnePlus.

Net als de 9, heeft de Pro een camera met Hasselblad goodies. Het is een behoorlijk drukke boel op de achterkant als het gaat om de hardware. Wat je aantreft is een 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP camera setup met een dubbele LED flitser. Aan de voorzijde zit een 16 MP camera. Filmen met de camera’s op de achterkant doe je in 8k op 30 fps of 40k op maximaal 120 fps. Er is sprake van optische beeldstabilisatie voor mooie beelden bij bewegende momenten.

Praktijk

Ik denk dat de OnePlus 9 Pro een hele grote gaat worden in 2021. De hardware is dik in orde, de software is wat je van het merk gewend bent en ook heeft de techgigant goed geluisterd naar feedback. De 8 Pro was ook een enorm goed toestel, maar een paar punten vond ik tegenvallen. Zoals je in mijn OnePlus 8 Pro review van vorig jaar kon lezen waren onder meer ongewenste aanrakingen op het scherm een kritiekpunt. Ik was niet de enige met die klachten. Het merk heeft geluisterd naar die kritiek. Je hebt nog steeds aflopende schermranden, maar het is minder extreem in vergelijking met zijn voorganger. Daardoor zijn onbedoelde aanrakingen verleden tijd. Echt waar. Ik heb de 9 Pro nu een aantal weken in gebruik en het is 0 keer voorgekomen. Wat heerlijk!

Wat ik verder ook echt grandioos fijn vind is het 50W draadloos snelladen. De batterij van 1-100% laden is in 43 minuten gedaan. Kortom, je legt de 9 Pro even op de optionele accessoire van het merk en je hebt er zo weer een aantal procenten bij. Wil je het helemaal snel hebben dan moet je de kabel erbij pakken. Met de OnePlus 8T hadden we al kunnen ervaren hoe 65W bekabeld snelladen voelt en die technologie zit ook op de 9 Pro. Even erin steken en hop, na een minuut of 5 kun je er weer een poos tegenaan. Dat is zo verslavend dat je eigenlijk niet meer zonder kunt.

Met 4.500mAh is de batterij ongeveer net zo groot als zijn voorganger, de 8 Pro. En hoewel Qualcomm claimt dat de nieuwe Snapdragon 888 zuiniger is, kan de batterijduur toch wat beperkt aanvoelen. Als jij lekker zit te browsen op apps als 9GAG, Reddit en daarna YouTube filmpjes kijkt op de hoogste helderheid, dan zie je dat de accu leeg getrokken wordt.

Een groot deel komt door de 120Hz verversingssnelheid. Het beeld is vloeiend en de animaties zien er top uit. Maar dit komt dus wel met een keerzijde. Dit is vloeken in de kerk, maar ik heb mijn verversingssnelheid teruggeschaald naar Standaard 60Hz. Ja, levert in op beeldsnelheid. De batterij gaat echter aanzienlijk langer mee. En dat is voor mij persoonlijk belangrijker. Ondanks de snelle laadsnelheid ben ik op een drukke werkdag niet altijd in staat om tussendoor te laden. Dan is het hebben van een accu die naar 30 procent of minder kruipt onwenselijk.

Verder zijn alle punten van voorgaande Pro-modellen weer hetzelfde als bij deze 9 Pro. De telefoon is razendsnel, superfijn in gebruik met OxygenOS en het design is premium en strak. Je hebt wel nog altijd last van vingerafdrukken op de achterkant van de behuizing. Een hoesje lost dat op. Ook steekt het camera-eiland een beetje uit. Van wiebelen is echter nauwelijks sprake.

OnePlus 9 Pro review – camera

En dan het paradepaardje van de 9 Pro, de camera! Met de 8 Pro heeft het merk al enorme stappen gemaakt. Daarmee gaat OnePlus nu een stapje verder dankzij een samenwerking met Hasselblad. Hoewel de lenzen nog altijd afkomstig zijn van Sony, is de software van de camera app in samenwerking met Hasselblad ontwikkeld. Het resultaat van de foto, bijvoorbeeld de kleuren, zijn echt wel anders in vergelijking met voorgaande OnePlus smartphones. Het partnerschap is geen gimmick en voegt echt wat toe.

Het is nog altijd zo dat de camera niet subliem presteert als het donker is. Dan krijg je snel ruis op beeld en dat is helaas nog altijd bij veel smartphones het geval. In daglicht valt er heel weinig te klagen over de prestaties van de OnePlus 9 Pro camera. Kraakhelder, inzoomen zonder kwaliteitsverlies (x3,3) en waarheidsgetrouwe kleuren. Oordeel zelf, met de foto’s die we gemaakt hebben hieronder.

Conclusie

In deze review schreef ik dat de OnePlus 9 Pro waarschijnlijk een grote gaat worden in 2021. Razendsnelle performance, een goede camera, snel laden: bekabeld én draadloos. De 9 Pro heeft het allemaal. De prijs is ook niet extreem, wat het een zeer aantrekkelijke aankoop maakt. Neem je genoegen met een gemiddelde fotokwaliteit dan voldoet de OnePlus 9, wil je net dat beetje extra dan is deze 9 Pro het antwoord voor de OnePlus-liefhebber.

Pluspunten

Razendsnelle performance

Strak design, goede kwaliteit

Supersnel bekabeld en draadloos laden

Hasselblad camera, maar..

Minpunten

..Camera laat snel steken vallen in donkere omgevingen

Batterijverbruik is met sommige apps best aanzienlijk

De nieuwe OnePlus 9 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black. De versie met 8 GB RAM en 128 GB opslag kost €899,-. De variant met 12 GB RAM en 256 GB opslag heeft een prijskaartje van €999,-.