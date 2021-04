OnePlus 9 Pro vs Samsung Galaxy S21 Plus - Bloedbad - Apparata

In deze vergelijking twee vlaggenschepen, namelijk de OnePlus 9 Pro en de Samsung Galaxy S21 Plus. Die laatste heeft eigenlijk geen schijn van kans.

Later deze maand lanceert OnePlus de 9 Pro en wederom heeft Android marktleider Samsung er een flinke tegenstander bij. Eerder dit jaar kwam Samsung met de Galaxy S21 Plus aanzetten, wat een leuke middenweg is tussen de peperdure Ultra en de ietwat middelmatige S21. Maar is het ook een goede middenweg voor Android-gebruikers, als de 9 Pro in de schappen ligt?

OnePlus 9 Pro vs Samsung Galaxy S21 Plus

De OnePlus 9 Pro en Samsung Galaxy S21 Plus hebben een groot deel van hun specificaties gemeen. Beide toestellen worden aangedreven door de gloednieuwe Snapdragon 888 (hoewel de S21 Plus in Europa de Exynos-equivalent krijgt). Ze hebben allebei een 6.7-inch display, 120Hz ververssnelheid, tenminste 8GB en 128GB opslagruimte en een vergelijkbaar prijskaartje. De S21 Plus is al iets langer uit en heeft een aanzienlijk hogere releaseprijs, die nog steeds bij Samsung geldt. Ondertussen krijg je die laatste overigens bij derden wel voor ongeveer de prijs van de OP9 Pro.

Daar houden de overeenkomsten daarentegen wel op. Hoewel ze een net zo groot scherm hebben, heeft de OnePlus 9 Pro een 33% hogere resolutie. Het toestel heeft een aanzienlijk betere camera-module (die momenteel wel een beetje heet wordt).

De OP9 Pro heeft een iets kleinere batterij, maar laadt met bijna 3 keer zo hoog wattage op en exact 3 keer zo hoog draadloos. Je krijgt tevens een brick bij de OnePlus om de 65 Watt daadwerkelijk te halen. Een draadloze oplader moet je er wel apart bij kopen. Omdat we de inhoud van de doos er ook even bij halen, momenteel krijg je dan weer wel gratis Galaxy Buds Pro bij je S21; dat bespaart je relatief gezien dan weer ruim 200 euro.

Kortom, wat betreft specificaties heeft de Samsung Galaxy S21 Plus eigenlijk geen schijn van kans. Omdat Samsung momenteel Galaxy Buds Pro gratis mee geeft, zijn de mindere specs misschien nog wel te verantwoorden, afhankelijk van wat je zoekt. Maar strikt op prijs/specs beoordeeld, is de OnePlus 9 Pro de absolute winnaar. Check de volledige vergelijking hieronder: