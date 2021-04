OnePlus 9 review - meer heb je (waarschijnlijk) niet nodig! - Apparata

De OnePlus 9 is een echte alles-in-een smartphone maar er zijn wel beperkingen, in deze review leggen we uit waarom.

Zoals de bomen in het voorjaar weer blad gaan dragen, zo komt OnePlus weer met een nieuwe smartphone. Een serie wederom. In Europa bestaat deze uit de 9 en de 9 Pro. In India hebben ze ook nog de 9R, maar die krijgen wij niet. Hoeven we het dus ook niet over te hebben. In deze review staat de nieuwe OnePlus 9 centraal. Daar hebben we afgelopen weken mee mogen stoeien. En wat een fijn apparaat is dit.

Smartphones vandaag de dag krijgen telkens kleine tweaks. Even finetunen en zo’n nieuw model mag er een jaar of halfjaar tegenaan. De OnePlus 9 is dat en nog iets meer. De Chinese techgigant heeft namelijk ook nieuwe features geïntroduceerd die we voorheen niet zagen. Zo hadden de OnePlus 8 en 8T geen mogelijkheid tot draadloos laden, terwijl deze 9 dat wel. De hoogste tijd om eens de specificaties van deze telefoon met je door te nemen.

De OnePlus 9 heeft een 6.55-inch 120Hz Fluid AMOLED display met een resolutie van 2400 x 1080. Het toestel beschikt over de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 processor en een Adreno 660 GPU. Er is sprake van 8 GB of 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Opladen gaat met Warp Charge 65T bedraad of 15W draadloos. Dit laatste is dus echt een nieuw element voor dit type OnePlus smartphone.

De 9 profiteert net als de 9 Pro van de nieuwe samenwerking tussen OnePlus en Hasselblad. Dat zie je bijvoorbeeld op de achterkant van de telefoon. Op het camera-eiland is het Hasselblad logo te vinden. Over het camera-eiland gesproken. Je treft er drie camera’s en een flitser aan. Dit is een Sony IMX689 48 MP camera, met een Sony IMX766 ultrawide 50 MP camera en een 2 MP monochrome camera. Aan de voorzijde heeft OnePlus een 16 MP Sony IMX471 geplaatst.

Praktijk

In het dagelijkse gebruik is de OnePlus 9 echt een verschrikkelijk fijne Android-telefoon. Ik kan het niet anders omschrijven. Het formaat is niet te groot, de smartphone voelt kwalitatief aan en over de specificaties valt weinig te klagen. Voorheen vonden we het erg jammer dat draadloos laden ontbrak op de non-Pro OnePlus. Dat argument kunnen we met de 9 ook in de prullenbak gooien. Met een gewicht van 192 gram heb je ook gewoon een deftig toestel in je handen.

Tegelijkertijd zijn de verschillen met de Pro nog kleiner geworden. Ik kan me dus zo voorstellen dat je aan een 9 echt voldoende hebt ten opzichte van de 9 Pro. Bij de vorige serie had ik al een beetje dat gevoel en nu al helemaal. De Pro heeft het natuurlijk allemaal op het gebied van hardware, maar daar duiken we nog met een aparte review op in.

De camera van de 9 is goed geschikt om dagelijkse foto’s mee te schieten. Voor de wat serieuzere gebruiker is doorsparen voor de Pro een beter idee. Zo heeft de Pro bijvoorbeeld optische beeldstabilisatie, wat deze 9 niet heeft. Je moet dus de telefoon goed in je handen houden met het maken van een foto. Anders kan het tot een schokkerig resultaat leiden.

Daarnaast is het zoomen van de camera wat beperkt. Je kunt 2x zoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarna kun je nog tot 10x optisch zoomen, maar daar heb je eigenlijk niets aan. Het beeld is schokkerig, onscherp en je kunt er geen normale foto mee maken. Daar kom je de limiet van de camera tegen, terwijl de Pro daar geen last van heeft.

Check enkele foto’s die we hebben gemaakt met de OnePlus 9 camera voor deze review hieronder.

Conclusie

Met wederom een paar kleine vernieuwingen (en één grote: draadloos laden!) is de OnePlus 9 een heerlijke telefoon voor 2021. Verwacht echter geen wonderen met de Hasselblad benaming op de achterkant van de telefoon. De camera is niet opeens heel veel beter dan zijn directe concurrenten. Bovendien kom je de limieten gauw tegen. Dat is dus iets om rekening mee te houden. Voor de rest is het absoluut een toptelefoon. Je hebt een premium behuizing, een fraai scherm en toegang tot features als je daar warm voor loopt. We hebben het dan over draadloos laden en 5G connectiviteit.

De OnePlus 9 smartphone is verkrijgbaar vanaf 699 euro. Wat naar onze mening een acceptabele prijs is voor hetgeen dat je krijgt. De volledige prijzen tref je hieronder.