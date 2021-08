OnePlus 9 RT duikt op, maar wat hebben jij en ik er aan?

Een nieuwe smartphone in vorm van de OnePlus 9 RT is opgedoken. De vraag is, wat moeten jij en ik met deze telefoon?

Zoals je misschien weet heeft OnePlus begin dit jaar de 9 Serie gelanceerd. Hier in Europa bestaat die reeks uit de 9 en 9 Pro. In India werd toen ook de 9R gelanceerd. Deze variant zou nooit de oversteek naar Europa maken. Nu is de nieuwe OnePlus 9 RT opgedoken. Je voelt hem al aankomen. Deze telefoon is tevens voor de markt in India bestemd.

Bronnen tegenover Android Central zeggen dat het een minimaal verbeterde variant op de 9R is. De lancering van de nieuwe smartphone zou in oktober van dit jaar moeten zijn. India is een ontzettend belangrijke markt voor OnePlus. In dat land hebben de meeste inwoners niet het budget voor een echte flagship telefoon. Echter een model net daaronder scoort wel weer goed. Het loont dan ook voor een bedrijf als OnePlus om voor slechts een bepaalde markt een apart model te ontwikkelen.

De OnePlus 9 RT is naar verluidt uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 870, heeft een batterij met een capaciteit van 4.500mAh en krijgt natuurlijk Android 12 in vorm van OxygenOS. Tevens zou de groothoeklens hetzelfde zijn als dat van de huidige 9 en 9 Pro, dat is een 50 MP camera. Een andere upgrade is een verversingssnelheid voor het OLED display met 120Hz.

Naast India zou de OnePlus 9 RT ook in China verkocht gaan worden. Prijzen zijn nog niet bekend.