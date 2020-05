OnePlus ambassadeursprogramma gelanceerd in Nederland

OnePlus kreeg ontzettend veel reacties op het ambassadeursprogramma in Nederland.

Eerder kondigde OnePlus een ambassadeursprogramma aan in Nederland. Nu is de lancering daar. Want meer dan 1.000 personen hebben via het Community-forum gereageerd op het nieuwe initiatief van het Chinese techbedrijf. OnePlus heeft een selectie gemaakt en daar zijn 16 kandidaten in Nederland uit voortgekomen.

Deze 16 kandidaten gaan de komende periode de nieuwe OnePlus 8 Serie uitproberen. OnePlus vraagt vervolgens hoe de smartphone in de testperiode is bevallen. Vragen zullen onder meer betrekking hebben op de prestaties, camera, batterij, display en design van het toestel. De feedback gebruik men met het ontwerp en ontwikkeling van volgende OnePlus smartphones.

OnePlus is groot geworden als merk dat sterk luistert naar zijn community. De afgelopen jaren heeft het Chinese techbedrijf ook de nodige kritiek gehad van diezelfde community. Onder andere de stijgende prijzen en het missen van de headphone jack werden niet in dank afgenomen door de fans. Het merk moet zijn community weer terug zien te winnen. Misschien dat dit ambassadeursprogramma, samen met het eveneens nieuwe IDEA-programma, van OnePlus daar een bijdrage aan kan leveren. Volgens Erwin van der Valk, Managing Director van OnePlus Nederland, laat het ambassadeursprogramma precies zien hoe het merk met de klanten omgaat.