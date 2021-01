OnePlus Band: wanneer komt 'ie nu eigenlijk? - Apparata

OnePlus heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer we de Band kunnen verwachten. Het is de eerste fitness tracker van het merk.

De afgelopen dagen komt er steeds meer informatie van de OnePlus Band naar voren. Dit keer is het OnePlus zelf die nieuwe informatie over de fitness tracker heeft bekendgemaakt. Zo laat de Chinese techgigant weten dat er op 11 januari een evenement gepland staat. Op deze datum zal het merk de Band uit de doeken doen.

OnePlus Band

De nieuwe Band van het Aziatische merk moet de makkelijkste manier zijn om fit te worden. Tja, van zulke marketing praatjes kunnen we nu nog weinig chocola maken. Het is afwachten wat OnePlus precies heeft gedaan met dit product om zichzelf te onderscheiden. De markt van fitness trackers is immers behoorlijk verzadigd. Je moet echt met iets origineels komen om jezelf te kunnen onderscheiden. OnePlus kennende komt dat wel goed, het is dus even afwachten waar het techbedrijf mee op de proppen komt. In aanloop naar de onthulling is al wel de nieuwe toepassing Health uitgebracht.

De datum werd gecommuniceerd door het OnePlus sociale media account in India. Dat geeft een vermoeden dat de lancering ook in dit land zal plaatsvinden. Daardoor is het onduidelijk of de Band überhaupt wel in Europa op de markt komt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een OnePlus product niet bij ons zou verschijnen. De OnePlus TV is bijvoorbeeld ook nooit hier uitgebracht, maar was met name op India gericht.