‘OnePlus bezuinigt in Europa’

OnePlus zou in diverse landen met minder personeel gaan werken.

Het Chinese technologiebedrijf OnePlus heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Ook hier in ons continent. In de meeste Europese landen heeft het merk wel een kantoor zitten en de toestellen van het bedrijf doen mee met andere grote bekende merken.

Alles gaat ze voor de wind zou je kunnen zeggen. Toch is er misschien een vuiltje aan de lucht. Volgens Engadget is OnePlus namelijk aan het reorganiseren in Europa. Of dit op basis van tegenvallende resultaten is gedaan is niet bekend. De bron stelt dat er voor de kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland flink bezuinigd gaat worden. Men spreekt over een vermindering van maar liefst 80 procent van het personeel.

Een woordvoerder van OnePlus laat tegenover Engadget weten dat dit een normale herstructurering is van de gang van zaken. Het merk zou zich willen focussen op de belangrijkste markten. Kantoren en personeel in Nederland, België, Finland en Denemarken zouden geen last hebben van deze reorganisatie. Helsinki in Finland zou het nieuwe hoofdkantoor van OnePlus gaan worden. Nu zit het hoofdkwartier in Londen.

Voor deze reorganisatie werkten er wereldwijd 2.000 mensen bij OnePlus. Het techbedrijf heeft recent de 8 Series gelanceerd.