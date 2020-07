OnePlus blunder: klantgegevens gepubliceerd

Een op z’n zachtst gezegd dikke blunder van OnePlus heeft ervoor gezorgd dat klantgegevens op straat liggen.

Met klantgegevens moet je natuurlijk vertrouwelijk omgaan. Niet alleen vereist de wet dit, maar een klant deelt zijn gegevens in vertrouwen met het bedrijf. Wat dat betreft heeft OnePlus rode oortjes naar aanleiding van de volgende blunder.

Het Chinese techbedrijf had naar aanleiding van OxygenOS 10.5.11 een vragenlijst opgesteld. Gebruikers konden onder andere feedback geven. De vragenlijst was anoniem. Wel moesten gebruikers die deelnamen aan het onderzoekje een emailadres achterlaten. Zo anoniem was het onderzoek dus ook weer niet.

Juist met die gegevens is OnePlus een blunder begaan. In plaats van mensen te mailen via de BCC (zodat je de email van anderen niet zien), heeft een medewerker van het techbedrijf alle mailadressen in het vakje ‘aan’ gezet. Het resultaat is dat alle deelnemers van elkaar de emailadressen konden zien. En dat is een behoorlijke lijst.

De fout werd gedeeld in een screenshot op Reddit. Een nogal amateuristische blunder van OnePlus. Nu zijn mailadressen nog geen complete ramp, maar het had een ander verhaal geweest als het hier om betaalgegevens of om adresgegevens had gegaan. De fout zal door de gedupeerden niet in dank worden afgenomen. (via Android Police)