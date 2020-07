Oeps, OnePlus lekt ontwerp OnePlus Buds

OnePlus Buds lijken de AirPods in ieder geval op één gebied te verslaan.

We kondigden al aan dat OnePlus morgen, tegelijk met de OnePlus Nord, de nieuwe OnePlus Buds aan zal kondigen. Ook legden we al uit dat de Apple AirPods er met deze nieuwe oordopjes er een flinke concurrent bij kan krijgen. Er was echter nog niet veel meer bekend.

Ontwerp OnePlus Buds gelekt

In voorbereiding op de lancering van nieuwe producten moeten er altijd aanpassingen gemaakt worden in de software om, in dit geval, de oordopjes met jouw toestel te laten communiceren. Inmiddels heeft men daarvoor de specificaties vrijgegeven aan ontwikkelaars. Speurders vonden daarin het ontwerp voor de nieuwe OnePlus Buds, die eruit gaan zien zoals je hierboven zag. Daarnaast vonden zij ook afbeeldingen van het rechter oortje in blauw en zwart.

Tot slot kunnen we je ook laten zien hoe de OnePlus Buds er in hun case uitzien.

Technische specificaties

Er zijn nog niet heel veel technische specificaties af te leiden uit de nu gevonden omschrijvingen. Als we op de illustraties en gevonden informatie afgaan is wel duidelijk dat de OnePlus Buds in ieder geval beschikken over instant vertaling, media control, Dolby Admos en een ‘vind mijn toestel’ toepassing. Ook lijkt men, afgaande op het titelbeeld, een navigatietoepassing in te bouwen.

OnePlus Buds troeven AirPods nu al af

De AirPods van Apple gebruikt men vaak als basis om draadloze oordopjes te beoordelen. In een interview legt projectmanager Jay Liu uit waar de voordelen ten opzichte van Apple zijn. Dit blijkt in ieder geval in het opladen te liggen. Waar de nieuwste AirPods een kwartier opladen nodig hebben om 5 uur playbacktijd te geven brengt OnePlus 10 uur Playbacktijd in 10 minuten. Dit doordat zij hun Warp Charge technologie toepassen.

Hierdoor zijn er ook geen aparte kabels nodig en laden OnePlus Buds ook veel sneller op dan de AirPods, waardoor ze tot 6 uur langer meegaan op 1 lading.

Een ander punt is de prijs. Men verwacht dat we de OnePlus Buds voor zo’n EUR 86,50 ($ 99) kunnen kopen. Daar ligt Apple nog een flink stuk vandaan. Het lijkt er dus op dat de concurrentiestrijd om de oordopjes opnieuw kan beginnen.