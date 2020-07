OnePlus Buds review – geen geslaagde Apple kopie

We hebben de nieuwe OnePlus Buds aan een review onderworpen. Want zijn ze zo goed als OnePlus ons wilt doen geloven?

De afgelopen jaren zien we steeds meer draadloze oortjes verschijnen. De benchmark in dit segment zijn de Apple AirPods. Niet zozeer qua mogelijkheden, maar wel qua reputatie. Daar doen fabrikanten die vergelijkbare oortjes uitbrengen ook aan mee. Zo ook OnePlus. De nieuwe Buds zijn overduidelijk een eigen variant op de AirPods van Apple.

AirPods hebben een slanker design ten opzichte van de ‘dikke’ Buds

Het Chinese techbedrijf vergelijkt zich met de smartphones maar al te graag met de Apple iPhone. Voor het gemak vergelijken we deze Buds dan ook met de AirPods. Want met het uiterlijk van de Buds is het bijna onmogelijk om de AirPods er niét bij te halen.

Meer voor minder

OnePlus wil de markt van compacte draadloze oortjes betreden door meer voor minder aan te bieden. Je kunt er van alles mee en dat voor een scherpe prijs van 89 euro. Op een volle acculading gaan ze 30 uur mee. Dezelfde Warp Charge technologie van de smartphones is toegepast op de Buds. Ga je de Buds opladen, dan heb je slechts 10 minuten nodig voor 10 uur aan luisterplezier. En dat is toch wel erg prettig.

De OnePlus Buds heeft helaas geen actieve ruisonderdrukking. Er is wel een algoritme dat deze technologie simuleert. Ook zijn er drie microfoontjes die moeten zorgen voor een helder geluid. Dit laatste is erg prettig tijdens een telefoongesprek. Voor deze review heb ik nogal wat telefoontjes gepleegd met de OnePlus Buds in mijn oren en de gesprekken verliepen inderdaad helder. Het omgevingsgeluid is wel zo gefilterd dat je bijna jezelf niet meer hoort praten. Je gaat daardoor automatisch harder spreken dan eigenlijk nodig is. Dit kan door je omgeving als irritant worden ervaren.

Verder heeft het techbedrijf deze oortjes voorzien van Bass Boost. De geluidskwaliteit is oké te noemen, maar komen niet in de buurt van de duurdere AirPods. Het is wat oppervlakkig allemaal en je valt absoluut niet van je stoel als het gaat om audiokwaliteit. Voor het bewust luisteren van uren aan muziek kun je beter een alternatief zoeken.

Je hebt een IPX4 certificatie met de Buds, dat betekent dat ze tegen waterdruppels kunnen. Door een fikse regenbui fietsen is niet aan te raden. Grote kans dat je oortjes te komen overlijden door al het water.

OnePlus buds review – comfort en design

Het design mag dan sterk op de AirPods lijken, het comfort is dat niet. Het harde materiaal voelde onprettig in mijn oorschelp. Al na een halfuur dragen had ik last van oorpijn. De vorm van de Buds zijn duidelijk niet gericht voor de vorm van mijn oren. Daar heb ik met de AirPods (die ik veelvuldig gebruik) geen last van.

Ook vind ik het design niet geslaagd. De uitstekende stengel is wat dikker dan de AirPods. Je ziet ze daardoor echt uitsteken uit je oren. Voor m’n gevoel loop je er een beetje mee voor aap over straat, maar dat is mijn bescheiden mening. De AirPods zijn kleiner en dunner. Dat geeft een slanker gezicht. OnePlus heeft met de Buds duidelijk een eigen draai willen geven aan het ontwerp om niet op een 1-op-1 kopie te lijken. Dat heeft niet lekker uitgepakt, al zeg ik het zelf.

Makkelijk in gebruik

In combinatie met een OnePlus smartphone werken de Buds wel echt briljant. Bluetooth op je smartphone aanzetten, Buds erbij pakken en de twee verbinding laten maken is een fluitje van een cent. Ook kun je op je OnePlus smartphone de resterende batterijpercentage zien. Na gebruik berg je ze weer eenvoudig op in de case. Dit werkt allemaal heel makkelijk en intuïtief.

OnePlus Buds review conclusie

Deze review heeft me geleerd dat de OnePlus Buds een goede eerste poging is van het Chinese techbedrijf in dit nieuwe segment. Ik vond de Bullets (bedrade oortjes) van OnePlus al nooit de schoonheidsprijs verdienen en dat gaat ook op voor deze Buds. De geluidskwaliteit is prima voor het prijskaartje en de bediening is kinderspel. Het is wel aan te raden om de Buds echt even uit te proberen voordat je deze koopt. Het laatste wat je wil is 89 euro stukslaan op Bluetooth oortjes die achteraf niet lekker lijken te zitten.

De OnePlus Buds zijn (als pre-order) verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en blauw voor een adviesprijs van 89 euro.

Pluspunten

Makkelijk in gebruik

Scherpe prijs

Supersnel opladen

Lange batterijduur

Minpunten