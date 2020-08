OnePlus ‘Clover’ wordt goedkoopste ooit (gelekt)

Foto: OnePlus Nord

Volgens insiders komt OnePlus zeer binnenkort met de goedkoopste smartphone van het merk ooit, de OnePlus Clover.

OnePlus schoot keihard raak met de OnePlus Nord, de eerste betaalbare smartphone van het merk in tijden. Naar verluidt heeft de Chinese fabrikant de smaak te pakken, want er zou nog een goedkopere smartphone aankomen. Veel goedkoper zelfs.

OnePlus ‘Clover’

De OnePlus ‘Clover’, zoals de codenaam luidt, moet de meest pure budget topper van het merk ooit worden. Althans, als we insiders mogen geloven (via AndroidCentral). Naar verluidt werkt de Chinese fabrikant aan een toestel dat aangedreven wordt door de Snapdragon 460. Zou dit het toestel zijn waar Pete Lau naar verwees?

Naast die budget processor zou de OnePlus ‘Clover’ meer goedkopere onderdelen krijgen. Daaronder bijvoorbeeld een 6.52-inch LCD display ( 1560 x 720 pixels), 4GB RAM en 64GB uitbreidbaar geheugen. Ook zit de vingerafdrukscanner bij de Clover aan de achterkant. De hoofdcamera schiet kiekjes in 13MP, met twee extra lenzen van ieder 2MP.

Dat alles krijgt zijn ‘juice’ van een batterij van maar liefst 6000mAh (18 Watt). Er zijn nauwelijks premium luxe smartphones die tegen die batterij op kunnen. En zeker met goedkope toestellen willen gebruikers vermoedelijk liever een grote batterij, dan wat extra RAM.

Goedkoopste ooit

Maar de klapper moet nog komen. Volgens de insiders hebben we het hier namelijk over de goedkoopste OnePlus smartphone ooit. De Clover zou uitkomen voor een prijs van rond de $200,-. Zelfs als de bronnen naar beneden hebben afgerond en het hier over een toestel van $250 gaat, dan is dat omgerekend nog maar €200,-.

Is het daarmee de beste budget topper in de business? Niet per se. Maar het is wel zonder enige twijfel de goedkoopste OnePlus smartphone die je kunt krijgen. Zelfs de allereerst OnePlus One kostte meer dan dat.

De bronnen melden dat het toestel zeer binnenkort uit moet uitkomen. Het gaat hierbij om een wereldwijde release.



