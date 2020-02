OnePlus Concept One: geen lelijke camera’s meer (hands-on)

Is dit de toekomst van smartphones? We probeerden het zelf uit.





Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas presenteerde OnePlus dit jaar een concept telefoon onder de naam OnePlus Concept One. Het bijzondere aan deze smartphone was het feit dat de camera’s als het ware konden verdwijnen.

Het Chinese techbedrijf heeft in samenwerking met McLaren deze smartphone ontwikkeld. Op de achterkant zitten drie camera’s. Ze komen alleen tevoorschijn als je de camera-app geopend hebt. Dankzij elektrochromisch glas worden de camera’s voor een deel onzichtbaar als je ze niet nodig hebt. McLaren gebruikt vergelijkbare techniek in zijn auto’s. Onder meer de McLaren GT heeft een glazen dak dat licht of juist donker kan worden op deze manier. Het dimmen van het glas op de OnePlus Concept One gaat razendsnel in 0,7 seconden.

Helemaal onzichtbaar is de camera overigens niet. Als je buiten bent en de telefoon op het zonlicht richt, zie je de camera’s een klein beetje zitten. Binnenshuis is het wel zo goed als onzichtbaar en het ziet er erg gaaf uit.

OnePlus heeft deze techniek bedacht naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen. Smartphones krijgen steeds meer camera’s op de achterkant. Twee, drie of zelfs vier camera’s zijn niet meer ongebruikelijk tegenwoordig. En is het mooi? Nee niet echt. Op de iPhone 11 is het een soort kookplaat en ook de nieuwe Samsung Galaxy S20 verdient niet de schoonheidsprijs.

Door de behuizing iets dikker te maken kan de camera opgeslokt worden in het design. Het elektrochromisch glas is de kers op de taart door de camera’s te laten verdwijnen en zo heb je een smartphone die erg clean oogt.

Zoals de naam al doet vermoeden is het een concept. Sam Twist, Product Design Manager van OnePlus vertelde tegenover Apparata.nl dat er slechts een handjevol exemplaren van de OnePlus Concept One bestaan. ‘Hooguit 20’, aldus de OnePlus-man.

De OnePlus Concept One is een designspeeltje van de bovenste plank. De achterkant is gemaakt van leder in de tint Papaya Orange. Dat is weer een kleur van McLaren. De behuizing rondom is deels van 24 karaat goud wat een glimmende touch geeft. De overige hardware kennen we vooral van de OnePlus 7T Pro. Denk aan een Qualcomm Snapdragon 855+ processor en zijn 6.67-inch AMOLED display.

Het techbedrijf is op de korte termijn niet van plan deze techniek in productie te nemen. Men wil vooral laten zien wat er mogelijk is. Zelfs als de Concept One het in vergelijkbare vorm tot een productiestadium zou schoppen zou het een pittig duur toestel worden, gezien deze uniek technologie. Het is een mooie blik op de toekomst. Geen enorme camera units meer op de achterkant van een smartphone, maar gewoon weer een gladde achterkant.