OnePlus en OPPO gaan leentjebuur met elkaar spelen - Apparata

OnePlus en OPPO vielen al onder hetzelfde moederbedrijf, maar gaan voortaan ook samen R&D uitvoeren voor een gemeenschappelijke investeerder.

Dat OnePlus en OPPO goed met elkaar kunnen opschieten, blijkt uit producten als de OnePlus Band. De twee Chinese bedrijven produceren veelal vergelijkbare hardware. Die connectie wordt in de toekomst alleen nog maar duidelijk, zo blijkt uit een statement. De twee gaan elkaar namelijk doelbewust helpen bij het ontwikkelen van producten.

OnePlus en OPPO: beste vrienden

Uit lekken bleek recentelijk dat OnePlus en OPPO hun research & development departementen zou hebben samengevoegd. Een nieuw statement van die eerste bevestigt de ontwikkeling nu zo goed als officieel tegenover AndroidAuthority.

Om onze middelen efficiënter te kunnen toepassen en OnePlus door te laten groeien, zijn we bezig met het integreren van de R&D aspecten van OPLUS, onze lange-termijninvesteerder. OnePlus gaat volledig onafhankelijk door om de best mogelijke gebruikerservaring naar gebruikers te brengen. OnePlus in een statement

Die investeerdersgroep werkt dan weer samen met onder andere OPPO maar ook Realme. Al die bedrijven vallen weer onder moederbedrijf BBK Electronics. Daarmee hebben de elektronicafabrikanten niet alleen dezelfde investeerders, maar mogelijk ook een gefuseerd team van ontwikkelaars.

In de praktijk hoeft dat geen gigantische gevolgen te hebben voor de producten van OnePlus en OPPO. Slechts een klein deel van alle projecten uit de R&D afdeling zien doorgaans het daglicht. Aan de andere kant zouden innovatieve nieuwe ideeën eventueel met de andere partij gedeeld moeten worden.

Het is niet bekend in hoeverre de investeerders een vinger in de pap hebben. OnePlus belooft onafhankelijk door te blijven gaan. Maar het zou zomaar kunnen dat er achter de schermen gevraagd wordt of OnePlus bijvoorbeeld een feature aan OPPO zou kunnen geven. Wat het precies gaat betekenen is dus nog even afwachten geblazen.

Lees ook: OnePlus en andere merken gaan draadloos delen