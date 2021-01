OnePlus en Qualcomm werken aan nieuw soort 5G phones - Apparata

Foto: OnePlus Nord

Qualcomm lanceert een gloednieuwe 5G processor waar OnePlus smakelijk gebruik van maakt voor een nieuw segment.

Met de OnePlus Nord introduceerde het Chinese smartphonemerk voor het eerst een goedkope 5G smartphone. Maar het kan nog goedkoper, zo schrijft Qualcomm in een blogpost. De Amerikaanse chipfabrikant is onder andere verantwoordelijk voor de Snapdragon-processor. En laat er nou net een bijzondere Snapdragon-chipset met 5G uitkomen.

OnePlus en Qualcomm budget 5G

In de blogpost onthult Qualcomm de gloednieuwe Snapdragon 480 5G aan en geeft ons gelijk een kijkje in de keuken. Onder andere OnePlus, maar ook Nokia en Oppo werken aan een 5G smartphone met de betreffende Qualcomm chipset.

Daarmee introduceren de fabrikanten een nieuwe soort 5G smartphone; de budgetphone met 5G ondersteuning. Eerder kwam OnePlus zelf al met de Nord N100 en natuurlijk de Nord zelf. Die toestellen werden daarentegen aangedreven door respectievelijk een 6- en 7-serie 5G Snapdragon.

De 4-serie moet een nóg goedkopere chipset leveren zodat onder andere OnePlus echt budget kan gaan. Dat wil zeggen, spotgoedkope toestellen, maar wel met ondersteuning voor het razendsnelle nieuwe cellulaire netwerk.

Maar wat zijn de beperkingen van zo’n budget toestel dan? Op zich valt het wel mee, gezien de Snapdragon 480 een full-HD (2520×1080 pixels) display kan voorzien van 120Hz refresh rate. Ook ondersteunt de chipset 90Hz op 720p (1280×720 pixels).

Volgens de blogpost mogen we begin dit jaar al verwachten. Het is niet bekend of OnePlus een van de eerste 5G budget smartphones met de Qualcomm chipset zal leveren. Aan wie de eer ook is, het tijdperk van 5G connectiviteit gaat langzaam maar zeker toch echt van start nu ook budget-toestellen langzaam maar zeker ondersteuning krijgen.