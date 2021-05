OnePlus gaat Thema's helemaal omgooien en jij kan helpen - Apparata

OnePlus gaat de aanpak van Thema’s flink aanpakken door gebruikers meer vrijheid te geven en daar kun jij bij helpen.

Eigenaren van een OnePlus-telefoon kunnen net als alle andere gebruikers van Android natuurlijk verschillende thema’s kiezen. Individuele aspecten van een thema kunnen naar lieve lust veranderd worden. Maar heel erg veel vrijheid heb je eigenlijk niet. Daar wil OnePlus verandering in brengen door een Theme Store te lanceren. En jij kan het merk daarbij helpen.

OnePlus gooit Thema’s om

In een blogpost kondigt het Chinese merk een nieuwe aankomende feature aan genaamd Theme Store. Hier kunnen gebruikers veel meer dingen aan hun OnePlus Thema customizen. Waarschijnlijk baseert OnePlus het concept op de Samsung theme store, die al een tijdje bestaat.

Overigens is de nieuwe functie nog niet af. Gebruikers met een OP-smartphone kunnen zich via de blogpost aanmelden bij het Open Ears Forum. Daar krijgt een zeer klein groepje mensen op 18 mei toegang tot de testversie van de virtuele ‘winkel’. Vervolgens kunnen de testers feedback geven om ‘samen met OnePlus een perfecte Theme Store te co-creëren’.

Het merk kondigt in dezelfde blogpost aan dat het niet lang gaat duren voordat alle OnePlus-gebruikers toegang krijgen tot de nieuwe thema-feature. Bij ‘de volgende grote OS-update’ zal de Theme Store uitgerold worden. Dat is vermoedelijk de release van Android 12, waarbij Google ook al flinke U.I.-veranderingen in petto heeft. Uiterlijk dit najaar zou de nieuwste versie van Android uitkomen.

