OnePlus gaat weer goedkope smartphones maken

Keert OnePlus terug naar zijn roots door goedkope smartphones te maken?

OnePlus stond ooit bekend als een flagship killer. Goede, kwalitatieve smartphones voor een scherpe prijs. De laatste jaren is dat anders. De kwaliteit is nog altijd goed, maar de prijzen zijn omhoog geschoten. Vandaag de dag kost de duurste OnePlus een serieuze 999 euro. Tja, dan kun je niet meer echt van betaalbaar spreken.

De geruchten gingen al rond dat OnePlus weer goedkopere smartphones ging maken. Nu is de officiële aankondiging daar. OnePlus CEO Pete Lau zegt met een serie betaalbare en hoogwaardige smartphones te komen. Deze toestellen worden naast de duurdere series gebouwd. Dat is op dit moment de OnePlus 8 reeks.

De goedkopere OnePlus smartphones komen eerst in Europa op de markt. Later brengt het techbedrijf de toestellen naar India. Naast smartphones heeft het bedrijf ook de ambitie om meer producten te maken. Dat doen ze nu al met de OnePlus TV in India en de Bullet-oordopjes. Verwacht dus nog meer producten en accessoires van het Chinese techbedrijf op de lange termijn.