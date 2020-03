OnePlus gaat zichzelf volledig re-branden

OnePlus gaat het roer omgooien, maar wat is precies het plan?





Vorige week kondigde OnePlus een nieuwe productserie aan maar het lijkt erop alsof de voormalige flagship killer nog niet klaar is met zijn ‘midlife crisis’. In een blogpost kondigt OnePlus-CEO Pete Lau namelijk een rebranding aan van het merk OnePlus. Wat houdt dit precies in?

Lau stelt dat het af en toe goed is om dingen om te gooien en dat is precies wat OnePlus gaat doen. “Voordat je het van iemand anders hoort, willen we je laten weten dat we overmorgen onze visuele merkidentiteit gaan verversen.”

Op 18 maart aanstaande gaat OnePlus een nieuw logo onthullen. Het merk laat gebruikers het nieuws volgens de post op het zelfde moment weten als hun medewerkers. “We delen deze informatie met je op dezelfde dag dat we het intern delen. We zien deze community als een onderdeel van onze familie, net zo gepassioneerd over het merk als wij dus we vonden dat we je moesten informeren voordat het publiekelijk aangekondigd wordt.”

Op welke manier de merkidentiteit precies gaat veranderen is nog onbekend. De bewoording van Lau suggereert dat het om een redesign van het logo gaat, wat niet heel erg spannend is. De onthulling van OnePlus TV’s logo bleek ook een behoorlijke anticlimax te zijn.

Aan de andere kant zou het wel degelijk een grote stap kunnen zijn als er grote veranderingen worden doorgevoerd. Het logo zou bijvoorbeeld meer kunnen passen bij de (veel te) luxe premium-sfeer die het merk de laatste tijd uitdraagt. Lau heeft immers zelf gezegd dat hun smartphones nóg duurder gaan worden. Hoe dan ook, morgen, 18 maart, weten we precies waar Lau het over heeft.

