OnePlus groeit absurd snel in Europa - Apparata

OnePlus timmert stevig aan haar positie in Europa en verkoopt meer dan ooit.

Het Chinese bedrijf is pas in 2013 opgericht, maar heeft een behoorlijk marktaandeel wereldwijd weten te realiseren. Dat is toch knap, in zo’n relatief korte periode. Dat kun je alleen maar doen als je goede producten maakt. Blijkbaar is dat zo, want OnePlus groeit gestaag door in Europa.

OnePlus groeit in Europa

Het bedrijf heeft in een persbericht naar buiten gebracht hoe groot de groei was. En dat is aanzienlijk. In het eerste kwartaal van 2021 stegen de verkopen van het bedrijf met 388 procent en de inkomsten met 286 procent. Kijk, dat zijn cijfers waar je als directeur blij van kan worden.

Tuomas Lampen, Head of Strategy bij OnePlus zegt dan ook: “We zijn 2021 in Europa uitstekend van start gegaan, mede dankzij de sterke performance van de flagshipserie, de groeiende Europese community, continue investeringen in belangrijke markten als Noord-Europa en onze focus op nieuwe markten, zoals Centraal-Oost-Europa, voor een duurzame groei. In de toekomst bouwen we naar een breder productportfolio voor 5G-ready toestellen, werken we samen met onze community en maken we van OnePlus een serieuze naam op het gebied van betrouwbare en premium smartphone-ervaringen binnen alle prijssegmenten.”

De groei komt voornamelijk voort uit de verkopen van de vlaggenschepen van het bedrijf. Denk hierbij aan de pas geïntroduceerde OnePlus 9-serie –, die 65 procent bijdroegen aan de totale inkomsten.

Afbeelding via OnePlus

Best presterende regio

Noord- Europa deed het goed, heel goed zelfs. Deze regio draagt meer dan 30 procent bij aan de totale inkomsten. West- Europa volgt op de voet. Het resultaat is conform de groeistrategie van het bedrijf. Deze strategie richt zich voornamelijk op het profileren van het merk in de Scandinavische landen, Nederland en België. Ook in Nederland zie je steeds meer mensen met een OnePlus- smartphone. In de toekomst zullen dit er vermoedelijk steeds meer worden, als het bedrijf zo verder gaat als het nu doet.